أسباب وأعراض نقص فيتامين B12، وكيف تحصل عليه من الطعام؟

فيتامين B12 له فوائد عديدة للجسم، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، وهو ضروري أيضًا لتطوير الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي)، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الشعر والأظافر والبشرة، ولأن فيتامين ب12 يحتوي على معدن الكوبالت، فإنه يُعرف أحيانًا باسم الكوبالامين.

لا يصنع الجسم فيتامين ب12، لذا يجب الحصول عليه من الأطعمة ذات الأصل الحيواني، مثل اللحوم، أو من المكملات الغذائية، وهذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء، مما يعني أن الجسم يخرج أي فائض منه من خلال البول، وبينما يتم تخزين فيتامين ب12 في الكبد لمدة تصل إلى 5 سنوات، فقد يعاني الشخص في النهاية من نقصه إذا لم يتناول ما يكفي منه، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب12

يمكنك الحصول على فيتامين ب12 من الأطعمة الحيوانية، التي تحتوي عليه بشكل طبيعي، أو من الأطعمة المدعمة به، وتشمل هذه:

اللحوم

الأسماك

الدواجن

الحليب

البيض

حبوب الإفطار المدعمة

الخبز المدعم

الخميرة الغذائية

حليب نباتي مدعم

نقص فيتامين ب12

فيتامين ب12 وفقر الدم

فقر الدم هو مرض مناعي ذاتي لا يستطيع فيه الجسم إنتاج البروتين المطلوب لامتصاص فيتامين ب12، لذا حتى إذا كان الشخص يأكل الكثير من اللحوم أو يتناول مكملات الفيتامينات، فلن يتمكن من امتصاص فيتامين ب12، فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب12.

الحالات التي تؤثر على الأمعاء الدقيقة

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى أمراض مثل مرض كرون، أو مرض الاضطرابات الهضمية، أو نمو البكتيريا، أو الطفيليات، كما يمكن أن يؤدي الإصابة بمرض المناعة الذاتية المعروف باسم التهاب المعدة الضموري، حيث يصبح بطانة المعدة رقيقة، ووهذا يعني أن الجسم لا ينتج ما يكفي من حمض الهيدروكلوريك والبروتين في المعدة، وكلاهما ضروري لامتصاص فيتامين ب12، فيفصل حمض الهيدروكلوريك فيتامين ب12 عن البروتين الذي يرتبط به في الطعام؛ ويتحد فيتامين ب12 المحرر مع البروتين حتى يتمكن الجسم من امتصاص الفيتامين.

فيتامين ب12 والجهاز المناعي

يقاوم الجهاز المناعي في الجسم الأمراض والالتهابات، وعندما يصاب الشخص بمرض مناعي ذاتي، يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة الخلايا السليمة، وترتبط اضطرابات الجهاز المناعي، مثل مرض جريفز أو الذئبة، بنقص فيتامين ب12، وقد يكون ذلك لأن الأشخاص المصابين بها يميلون أيضًا إلى الإصابة بفقر الدم الخبيث أو التهاب المعدة الضموري، مما يمنع امتصاص المغذيات.

تفاعلات الأدوية

قد يتداخل تناول بعض الأدوية مع امتصاص فيتامين ب12، وتشمل هذه:

بعض أدوية حرقة المعدة مثل مثبطات مضخة البروتون مثل إيزوميبرازول

لانسوبرازول، أوميبرازول، بانتوبرازول، ورابيبرازول

حاصرات مستقبلات الهيستامين 2 مثل فاموتيدين

ميتفورمين، الذي يؤخذ لعلاج مرض السكري

كولشيسين، يؤخذ لعلاج النقرس

بعض أدوية العلاج الكيميائي، وخاصة الميثوتركسيت

فيتامين ب12 والنظام الغذائي النباتي

إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أو كنت نباتيًا لا تأكل ما يكفي من البيض أو منتجات الألبان، فقد يكون لديك نقص في فيتامين ب12، ويمكن إضافة الأطعمة المدعمة إلى النظام الغذائي أو تناول المكملات الغذائية لتلبية هذه الحاجة.

أسباب أخرى لنقص فيتامين ب12

مع تقدم العمر، قد يصبح امتصاص هذا الفيتامين أكثر صعوبة، ولا ينتج العديد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ما يكفي من حمض الهيدروكلوريك في معدتهم لامتصاص فيتامين ب12 من الأطعمة، على الرغم من أنهم يستطيعون امتصاصه من المكملات الغذائية.

إذا أجريت جراحة إنقاص الوزن أو أي عملية جراحية أخرى لإزالة جزء من المعدة، فقد لا تنتج ما يكفي من حمض الهيدروكلوريك والعامل الجوهري لامتصاص فيتامين ب12.

أعراض نقص فيتامين ب12

يخزن الجسم 1000 إلى 2000 مرة من فيتامين ب12 أكثر مما تتناوله في اليوم، لذا قد يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى تظهر أعراض نقص فيتامين ب12.

إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين ب12، فقد يصاب بفقر الدم، وقد لا يسبب النقص الخفيف أي أعراض، ​​ولكن إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى الأعراض التالية:

الأعراض الجسدية لنقص فيتامين ب12

الضعف أو التعب أو الدوار

خفقان القلب وضيق التنفس

شحوب الجلد

لسان مؤلم وناعم وملتهب (التهاب اللسان)

الإمساك أو الإسهال أو فقدان الشهية أو الغازات

أظافر مزرقة أو رمادية اللون.

فقدان الشهية

الأعراض العصبية لنقص فيتامين ب12

خدر أو وخز

ضعف العضلات

مشاكل في المشي أو التحدث

فقدان البصر

صعوبة تذكر الأشياء

أعراض أخرى لنقص فيتامين ب12

الاكتئاب

تقلب المزاج

العصبية

علاج نقص فيتامين ب12

يعتمد العلاج على سبب انخفاض مستويات فيتامين ب12.

إذا كان الشخص يعاني من فقر الدم الخبيث أو لديه مشكلة في امتصاص فيتامين ب12 بسبب مرض ما، فيحتاج إلى حقن من هذا الفيتامين في البداية، وقد يحتاج إلى الاستمرار في الحصول على هذه الحقن، أو تناول جرعات عالية من المكملات عن طريق الفم، أو الحصول عليها عن طريق الأنف بعد ذلك.

إذا كان السبب هو النظام الغذائي، فيمكن البدء في تناول المزيد من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، وإذا كنت لا تأكل المنتجات الحيوانية، فيمكن تغيير نظامك الغذائي ليشمل فيتامين ب12 - الخبز والحبوب المدعمة أو مكملات فيتامين ب12.

من المرجح أن يحتاج كبار السن الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 إلى تناول مكمل يومي من فيتامين ب12 أو فيتامينات متعددة تحتوي على فيتامين ب12.

إذا كان السبب هو تناول دواء، فتحدث إلى طبيبك حول تغيير الدواء إلى أدوية أخرى، أو إذا كان شرب الكحول هو المشكلة فيمكن الإقلاع عنه بمساعدة متخصصين.

بالنسبة لمعظم الناس، يحل العلاج المشكلة، ولكن تلف الأعصاب الذي حدث بسبب نقص فيتامين ب12 قد يكون دائمًا.

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