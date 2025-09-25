مع بدء العام الدراسي، خطوات بسيطة اتبعيها لحماية طفلك من الأمراض المعدية

مع بدء العام الدراسي تبدأ معاناة الأمهات مع الأطفال نتيجة تكرار إصابتهم بالأمراض المعدية نتيجة ضعف المناعة واختلاطهم مع زملائهم فى المدارس.

ويعتبر جهاز المناعة هو المسئول الأول عن حماية الطفل من الأمراض المعدية لذا تحرص معظم الأمهات على تقوية مناعة الصغار لحمايتهم من الأمراض المعدية.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة: إن في فترة الدراسة يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية نتيجة اختلاطهم اليومي بأعداد كبيرة من زملائهم داخل الفصول وأثناء الأنشطة المدرسية، ومع ضعف مناعة بعض الأطفال أو إهمال قواعد النظافة الشخصية، يمكن أن تنتقل العدوى بسرعة بينهم، لذلك من المهم أن تهتم كل أم باتباع أساليب وقائية تحمي أبناءها من الإصابة وتساعدهم على الحفاظ على صحتهم طوال العام الدراسي.

الأمراض المعدية

خطوات بسيطة تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس

وأضاف عوض، أن هناك خطوات بسيطة على الأمهات اتباعها لحماية الأطفال من الأمراض المعدية فى المدارس، منها:-

تقديم وجبات متوازنة غنية بالخضروات والفواكه الطازجة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

الاهتمام بالأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة لرفع المناعة.

إدخال البروتينات الصحية كالبيض، والأسماك، واللحوم قليلة الدهون في النظام الغذائي.

تقليل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية التي تضعف مقاومة الجسم.

تشجيع الطفل على شرب كمية كافية من الماء يوميا.

تعليم الطفل قواعد النظافة الشخصية، مثل غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام دورة المياه، وعند العودة من المدرسة.

استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها مباشرة في سلة المهملات.

تجنب مشاركة أدوات الطعام أو الزجاجات أو المناشف مع الزملاء.

الاهتمام بنظافة الأظافر وقصها بانتظام لأنها قد تكون مكان لتجمع الجراثيم.

توعية الطفل بعدم الاقتراب من زملائه المرضى أو استخدام أغراضهم.

تشجيعه على إبلاغ المعلم أو الأم إذا شعر بتعب أو ظهور أي أعراض مرضية.

غرس عادة ارتداء الكمامة في حالة الإصابة بأعراض برد أو في وقت انتشار الأمراض المعدية.

النوم المبكر وضبط مواعيد النوم يساعدان في تقوية الجهاز المناعي.

تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لضمان راحة جيدة.

تجهيز حقيبة الطفل بزجاجة مطهر يدين أو مناديل معقمة لاستخدامها عند الحاجة.

التأكد من نظافة علبة الطعام وزجاجة المياه يوميا.

غسل الملابس المدرسية بانتظام وعدم تكرار ارتدائها دون تنظيف.

الالتزام بجدول التطعيمات الأساسية والموسمية مثل لقاح الإنفلونزا.

مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض مثل الحمى، والسعال المستمر، أو الطفح الجلدي.

عدم إرسال الطفل للمدرسة إذا كان مريض لحمايته وحماية زملائه من انتقال العدوى.

تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة لأنها تنشط الدورة الدموية وتقوي المناعة.

تجنب الإفراط في الجلوس أمام التلفاز أو الهاتف المحمول.

على الأم متابعة الإجراءات الصحية التي تطبقها المدرسة مثل تهوية الفصول وتعقيم الأماكن المشتركة، والتواصل مع إدارة المدرسة لإبلاغهم في حالة إصابة الطفل بعدوى معدية لمنع انتشارها.

