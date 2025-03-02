دراسة حديثة توضح تأثير نقص فيتامين B12 السلبي على صحة الدماغ

فيتامين B12، المعروف أيضًا باسم الكوبالامين، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء والذي يعد ضروريًا لتطوير والحفاظ على الجهاز العصبي المركزي الصحي، وخلايا الدم الحمراء ومصدر الحمض النووي، مثل الحمض النووي وRNA.

ويوصي المعهد الأمريكي للصحة (NIH) بأن يحصل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 14 عامًا على 2.4 ميكروجرام من B12 يوميًا، وأن منتجات الألبان والأسماك واللحوم والدواجن والبيض هي مصادر جيدة لفيتامين. ويمكن للأشخاص أيضًا الحصول على B12 من حبوب الإفطار المحصنة والخميرة الغذائية والمكملات الغذائية، لذلك أوجه القصور غير شائعة، والتي تؤثر فقط على حوالي 3 ٪ من البالغين.

ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة في البالغين الأصحاء أنه حتى ضمن المعدل الطبيعي لـفيتامين B12، قد يكون للمستويات المنخفضة والأعلى تأثيرات على الإدراك.

وجدت الدراسة، التي تم نشرها في حوليات المصدر المغطى بالأعصاب، أن أولئك الذين لديهم مستويات أقل من B12 كان لديهم سرعة معالجة أبطأ، وارتبطت مستويات أعلى بمزيد من المؤشرات الحيوية للتكاثر العصبي.

انخفاض مستويات B12 العادية والمشاكل المعرفية

قام الباحثون بتقسيم المشاركين إلى أولئك الذين لديهم مستويات B12 أدناه وفوق متوسط ​​408 مساءً/لتر. كما تم تصحيحها من أجل العمر، والجنس، وعوامل الخطر القلبية الوعائية، ومصدر مؤشر كتلة الجسم الموثوق (BMI)، وأليل apoeε4 (الذي يزيد من خطر مرض الزهايمر)، ومصدر HbA1crusted (مقياس للسيطرة على الجلوكوز في الدم)، والتعليم، عند تحليل نتائجها.

ووجدوا أن مستويات B12 أقل من الوسط كانت مرتبطة بشكل كبير بتأخير في المصدر المحتمل المرئي متعدد البؤر (MFVEP)، مما يشير إلى موصلية أبطأ في الدماغ. وقد شوهد هذا الارتباط أيضًا مع مستويات منخفضة من B12 النشطة.

كان للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات B12 سرعات أبطأ معالجة، وهو تأثير وجد الباحثون زيادة مع تقدم العمر، وحجم كميات كبيرة من فرط المواد البيضاء، وتغيرات الدماغ المرتبطة بضعف الإدراك.

وقالت الدكتور آري ج. جرين، رئيس قسم المناعة العصبية وعلم الأحياء الدبقية، UCSF، وأحد مؤلفي الدراسة، أن الحبث يوضح آثار سلبية متعددة لبعض الأشخاص عندما تكون مستويات B12 الخاصة بهم في النطاق الأدنى مما كان يعتبر منذ فترة طويلة كافية أو طبيعية. ويشمل ذلك تباطؤ انتقال الإشارات في الدماغ، وبطيئة سرعة المعالجة في الاختبارات المعرفية وأدلة التصوير بالرنين المغناطيسي على إصابة المادة البيضاء. الأهم من ذلك، أن هذه التأثيرات أقوى عند النظر إلى جزء "نشط" من B12 (والذي لم يتم فحصه بشكل روتيني) بدلًا من مجرد إجمالي مستويات الدم B12.

آثار مستويات B12 العادية العليا

في الطرف الآخر من المقياس، وجد الباحثون أن المستويات الأعلى من B12 كان لها أيضًا آثار قد تؤثر على الإدراك.

هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من مستويات B12 الأعلى قد زاد من مستويات بروتين T-Tau، والذي يرتبط بالتنكس العصبي والخرف. كان هذا الارتباط أقوى عندما كانت هناك مستويات منخفضة من B12 النشطة ومستويات عالية من Holo-HC، أو "B12 غير النشطة".

يقترح المؤلفون أن التأثير الضار المرصود لانخفاض B12 على العمليات المعرفية قد يكون سببها التغيرات في سلامة الخلايا العصبية المحيطة بالميلين.

لضمان الحصول على الكمية المناسبة من B12

لضمان الحصول على الكمية المناسبة من B12، يجب أن يتأكد الأشخاص من شمول الأطعمة الغنية بالفيتامين في نظامهم الغذائي، ونصح الأطباء أن سمك السلمون ولحم البقر هما من أفضل مصادر B12. نظرًا لأن الأطعمة النباتية لا تحتوي على B12، فقد يستفيد النباتيون والنباتيين من المكملات الغذائية لضمان مستويات صحية.

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