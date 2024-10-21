فوائد فيتامين b12، يعزز صحة الجهاز العصبي والمناعة ويحمي من أمراض القلب

فوائد فيتامين b12، فيتامين b12 من الفيتامينات المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا للقيام بوظائفه بشكل جيد.

وفوائد فيتامين b12، عديدة لذا ينصح الخبراء دائما بتناوله مصادره فى الطعام أو من خلال المكملات الغذائية ولكن تحت إشراف طبى.

أهمية تناول فيتامين b12

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن فيتامين b12، المعروف أيضًا باسم الكوبالامين، هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، ويتواجد في الأغذية الحيوانية، مثل اللحوم، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، ويعتبر ضروريًا لصحة الإنسان.

فوائد فيتامين b12

فوائد فيتامين b12 للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد فيتامين b12:-

يُعتبر فيتامين b12 مهمًا لصحة الجهاز العصبي، حيث يلعب دورًا في إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، مما يساعد على تحسين المزاج وتقليل خطر الاكتئاب والقلق، ونقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى مشاكل في التركيز والذاكرة، وقد يسهم في ظهور أعراض الاضطرابات النفسية.

يساهم فيتامين b12 في تكوين خلايا الدم الحمراء، والتي تعد ضرورية لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ونقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، مما يسبب التعب والضعف.

يعمل B12 على ضمان صحة النخاع العظمي، الذي ينتج خلايا الدم الحمراء.

يساعد فيتامين B12 في تقليل مستويات الهوموسيستين، وهو حمض أميني قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا ارتفعت مستوياته، من خلال تنظيم مستويات الهوموسيستين، يمكن أن يساهم B12 في تعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يلعب فيتامين B12 دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الغلاف الدهني (المايلين) الذي يحمي الأعصاب، حيث يساعد هذا الغلاف في نقل الإشارات العصبية بكفاءة، وبالتالي فإن نقص فيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الأعصاب، مثل الخدر أو الوخز.

يُعتبر فيتامين B12 مهمًا لصحة الجلد والشعر، فهو يساهم في تحسين عملية تجديد الخلايا، مما يساعد على الحفاظ على مظهر صحي للبشرة، كما أن له دور في تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقطه.

يساعد فيتامين B12 في تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، الذي يُستخدم كمصدر للطاقة، لذا، يمكن أن يساهم تناول كميات كافية من هذا الفيتامين في زيادة مستويات الطاقة والشعور بالنشاط.

يساهم فيتامين B12 في تعزيز وظائف الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات.

وتابع، فيتامين B12 هو عنصر غذائي حيوي يحمل العديد من الفوائد الصحية من المهم الحصول على الكميات المناسبة منه، خاصةً للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية أو يواجهون صعوبات في امتصاصه، ولكن يجب استشارة الطبيب لتحديد مستوى الفيتامين وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتناول مكملات.