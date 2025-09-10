كيف تتغلبين على خوف طفلك من المدرسة؟ استشاري صحة نفسية يجيب (فيديو)

قالت منه بدوي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن بعض العلامات قد تكشف قلق الأطفال من المدرسة أو خوفهم منها، أبرزها تجنب الحديث عن الدراسة أو الاستعداد لها، ورفض تجهيز الأدوات المدرسية أو المشاركة في شرائها، إضافة إلى الشعور بالتوتر أو الرغبة في النوم كلما طُرح موضوع المدرسة.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج "البيت"، تقديم الإعلامية مروة شتلة المذاع على قناة الناس، أن مشاركة الطفل في اختيار بعض مستلزماته مثل لون الحقيبة أو الحذاء أو أدواته الخاصة تعطيه شعورًا بالحماس والانتماء، مشيرة إلى أن غياب هذا الحماس أو ظهور أعراض مثل الصداع وآلام البطن والتوتر الزائد قد تكون مؤشرات على وجود مشكلة حقيقية.

وأضافت أن قصة الانفصال عن الأم في سن المدرسة تُعد صدمة كبيرة للطفل، توازي صدمة الفطام بعد الرضاعة، لأنها تتضمن بقاءه فترة أطول بعيدًا عنها، مؤكدة أن وجود الطفل سابقًا في الحضانة يخفف من حدة هذه التجربة.

وشددت على أهمية تهيئة الطفل نفسيًا من خلال الحكايات التي تصور المدرسة كبيئة ممتعة مليئة بالأصدقاء والأنشطة، وكذلك إشراكه في تحضير "اللانش بوكس" واختيار نوع السندوتشات أو الأدوات البسيطة التي تزيد حماسه.

وأشارت بدوي إلى أن التعليم ليس مجرد وسيلة للحصول على شهادة أو وظيفة، بل هو نعمة كبرى تساعد الطفل على تكوين شخصيته وبناء خبراته الحياتية، مؤكدة أن على الآباء والأمهات أن ينظروا إلى هذه المرحلة بإيجابية وينقلوا هذا الشعور لأبنائهم.



