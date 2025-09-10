الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

كيف تتغلبين على خوف طفلك من المدرسة؟ استشاري صحة نفسية يجيب (فيديو)

الدراسة، فيتو
الدراسة، فيتو

قالت منه بدوي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن بعض العلامات قد تكشف قلق الأطفال من المدرسة أو خوفهم منها، أبرزها تجنب الحديث عن الدراسة أو الاستعداد لها، ورفض تجهيز الأدوات المدرسية أو المشاركة في شرائها، إضافة إلى الشعور بالتوتر أو الرغبة في النوم كلما طُرح موضوع المدرسة.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج "البيت"، تقديم الإعلامية مروة شتلة المذاع على قناة الناس، أن مشاركة الطفل في اختيار بعض مستلزماته مثل لون الحقيبة أو الحذاء أو أدواته الخاصة تعطيه شعورًا بالحماس والانتماء، مشيرة إلى أن غياب هذا الحماس أو ظهور أعراض مثل الصداع وآلام البطن والتوتر الزائد قد تكون مؤشرات على وجود مشكلة حقيقية.

وأضافت أن قصة الانفصال عن الأم في سن المدرسة تُعد صدمة كبيرة للطفل، توازي صدمة الفطام بعد الرضاعة، لأنها تتضمن بقاءه فترة أطول بعيدًا عنها، مؤكدة أن وجود الطفل سابقًا في الحضانة يخفف من حدة هذه التجربة.

وشددت على أهمية تهيئة الطفل نفسيًا من خلال الحكايات التي تصور المدرسة كبيئة ممتعة مليئة بالأصدقاء والأنشطة، وكذلك إشراكه في تحضير "اللانش بوكس" واختيار نوع السندوتشات أو الأدوات البسيطة التي تزيد حماسه.

وأشارت بدوي إلى أن التعليم ليس مجرد وسيلة للحصول على شهادة أو وظيفة، بل هو نعمة كبرى تساعد الطفل على تكوين شخصيته وبناء خبراته الحياتية، مؤكدة أن على الآباء والأمهات أن ينظروا إلى هذه المرحلة بإيجابية وينقلوا هذا الشعور لأبنائهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استشاري الصحة النفسية قلق الأطفال من المدرسة الدراسة الأدوات المدرسية سن المدرسة

مواد متعلقة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن نظام الدراسة والتقييم بالمدارس التجريبية

قبل الدراسة بأسبوعين، نصائح للأمهات للاستعداد للمدارس

من جاريدو إلى ريبيرو، فشل المدرسة الإسبانية في القلعة الحمراء (تقرير)

تفسير رؤية المدرسة في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads