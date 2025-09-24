أخبار الفن اليوم: إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن.. أحمد العوضي يحسم جدل زواجه.. و"نافذة على فلسطين" يعرض 7 أفلام من غزة بمهرجان الجونة السينمائي

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي من أهمها..

صعدت الفنانة أنغام إلى خشبة مسرح رويال ألبرت هول بلندن، مساء الثلاثاء، لتصبح أول فنانة مصرية في العصر الحديث تُحيي حفلًا غنائيًّا في هذا الصرح العريق، الذي وقف عليه من قبل أسطورة واحدة فقط من مصر وهو عبد الحليم حافظ.

عادت الفنانة إلهام عبد البديع إلى زوجها الملحن وليد سامي بعد انفصالهما مؤخرًا بعد 4 أشهر من انفصالهما.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار "إيه بي سي" abc إعادة برنامج المذيع الفكاهي جيمي كيميل إلى الهواء بعد أن أوقفته فجأة الأسبوع الماضي بضغط من الهيئة الحكومية الناظمة للإعلام، مهدّدا بالتحرّك ضدّ الشبكة التلفزيونية.

شهدت الإسكندرية مساء أمس احتفالية كبرى نظمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، أحد أهم رموز المسرح والسينما في مصر والعالم العربي.

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لطرح أغنيتين جديدتين ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بطريقة السينجل.

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، احتفالية تدشين مشروع “صُنّاع المهارة” على مسرح السامر بالعجوزة، والذي ترعاه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالقاهرة والمحافظات، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التدريب من خلال الاستعانة بالخبرات والمتخصصين وأصحاب المهارات للتدريب والتشغيل، وتعزيز دور قصور الثقافة كمراكز حياة مجتمعية تواكب احتياجات المجتمع.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عودة برنامج "نافذة على فلسطين" للعام الثالث على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان، التي ستقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان “صحابي عزموني” على جميع منصات الاستماع.

حسم الفنان أحمد العوضي الجدل حوّل زواجه بعد تصريحه في برنامج رامز جلال والذي عرض في رمضان الماضي: "هتجوز بعد رمضان" الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.

أصبح الممثل الصاعد لي تشاي مين حديث الوسط الفني بعد تألقه في الدراما الكورية الشهيرة "Bon Appétit, Your Majesty"، التي يشارك في بطولتها إلى جانب الممثلة إم يونا، حيث لاقى المسلسل، الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا والفانتازيا، استحسانًا واسعًا من المشاهدين، مما ساهم في صعود شعبية لي تشاي مين بشكل كبير.

ردت الفنانة كندة علوش على شائعة انفصالها عن زوجها عمرو يوسف، مؤكدة أن علاقتهما على ما يرام.

أثارت صفحة الفنانة إلهام عبد البديع على فيس بوك حالة من الجدل بعد أن نشرت مؤخرًا إعلانًا يفيد باعتزالها الفن، لكن الفنانة أكدت أن الصفحة تعرضت للسرقة، وأن المنشور لم يصدر عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.