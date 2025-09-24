الإسكندرية السينمائي يحتفي بمئوية سعد الدين وهبة ويكرم هؤلاء (صور)

شهدت الإسكندرية مساء أمس احتفالية كبرى نظمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، أحد أهم رموز المسرح والسينما في مصر والعالم العربي.

مئوية سعد الدين وهبة

أقيمت الاحتفالية على مسرح هيئة الشبان العالمية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى رزق، وملتقى مبدعي الإسكندرية "الشمندورة" برئاسة الفنان عماد خطاب، حيث اجتمع الأدباء والفنانون ليستعيدوا ملامح مشوار وهبة المسرحي والسينمائي والفكري.

استعرضت كلمات الأمسية ملامح المشوار الثري للأديب الراحل، حيث تحدث الشاعر الكبير أحمد سويلم عن القيمة الأدبية والإنسانية لأعماله، مؤكدا أنه كتب للمسرح بروح قادرة على ملامسة وجدان الناس. فيما تناول الشاعر والناقد السينمائي سامي حلمي جانبا من أعماله السينمائية، مشيرا إلى أنه أسهم في كتابة سيناريوهات شكلت جزءا مهما من تاريخ السينما المصرية وأثرت في أجيال متعاقبة.

من جانبه، استعرض الشاعر الكبير محمود عوضين محطات مشواره الثقافي والإبداعي، مشيرا إلى أنه لم يكن مجرد كاتب مسرحي بل عقل مفكر ترك بصمة بارزة في الوجدان العربي.

فيما أكد الفنان الكبير علي الجندي أن وهبة كان فنانا شاملا جمع بين الفكر والإبداع، وأثبت أن المسرح والسينما جناحان مكملان للفن المصري.

كما شهدت الأمسية تكريم نخبة من رموز الأدب والشعر والفن السكندري، من بينهم: الفنان التشكيلي الكبير الدكتور محمد شاكر، الروائي الكبير مصطفى نصر، الشاعر الكبير/محمود عوضين، الكاتب والناقد الكبير أحمد فضل شبلول، الكاتب والروائي الدكتور فوزي خضر، الأديب الكبير منير عتيبة، الشاعر الكبير ناجي عبد اللطيف، الروائي الكبير سعيد سالم، شاعرة الشعب زينات القليوبي، الشاعرة القديرة إيمان يوسف، الشاعرة القديرة عزة رشاد، الشاعر الكبير جابر بسيوني، الشاعر الكبير عادل حراز، الشاعر الكبير محمد نظمي، إسم الشاعر الكبير أحمد مبارك، إسم الشاعرة الكبيرة هدى عبد الغني، الأديب الكبير رشاد بلال.والدكتور مصطفي رزق رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية.

وفي ختام الأمسية، أكد الأمير أباظة أن مهرجان الإسكندرية السينمائي أصبح مساحة حقيقية للاحتفاء بذاكرة الثقافة المصرية والعربية.

وأوضح أن تكريم قامات الفكر والأدب والفن هو جزء من رسالة المهرجان في حفظ الإرث الإبداعي، مشيرا إلى أن المزيد من التكريمات ما زال في الطريق، ليبقى المهرجان جسرا يربط الماضي بالحاضر ويمنح رموز الإبداع ما يستحقونه من تقدير.

