هونج جونج هيون بديل يون جي أون بدراما "Positively Yours"

كشفت تقارير إعلامية أن الممثل هونج جونج هيون سينضم رسميًا إلى طاقم تمثيل دراما "Positively Yours" التي ستعرض على قناة Channel A.

وقد أكدت وكالة أعمال الممثل، SECRET ENT، هذا الخبر، مشيرة إلى أن هونج جونج هيون سيجسد شخصية "لي مين ووك".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار فريق الإنتاج باستبعاد الممثل يون جي أون من الدراما، إثر اتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول. وأوضح المصدر أن فريق العمل يعتزم إعادة تصوير جميع المشاهد التي شارك فيها يون جي أون.

وتدور أحداث دراما "Positively Yours" في قالب كوميدي رومانسي، وهي مقتبسة من قصة ويبتون شهيرة. وتركز القصة على التبعات غير المتوقعة لعلاقة ليلة واحدة بين رجل وامرأة، كانا قد قررا الابتعاد عن فكرة الزواج.

ويتولى الممثل تشوي جين هيوك دور البطولة بشخصية "كانج دو جون"، بينما تؤدي الممثلة أوه يون سيو دور البطلة "جانج هي وون". أما هونج جونج هيون، فسيلعب دور "لي مين ووك"، وهو صديق طفولة "جانج هي وون"، ويشكل ضلعًا في مثلث الحب بين الشخصيات الرئيسية الثلاثة.

