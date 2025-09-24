إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن بعد منشور فيسبوك

أثارت صفحة الفنانة إلهام عبد البديع على فيس بوك حالة من الجدل بعد أن نشرت مؤخرًا إعلانًا يفيد باعتزالها الفن، لكن الفنانة أكدت أن الصفحة تعرضت للسرقة، وأن المنشور لم يصدر عنها.

إلهام عبد البديع تعتزل الفن

وفي تصريح خاص لموقع "فيتو"، قالت إلهام عبد البديع، إن الحساب تعرض للاختراق، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية حقوقها ومنع أي استغلال غير قانوني لصفحتها.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من إعلان عودتها لزوجها الملحن وليد سامي، حيث نشرت صفحتها الرسمية سابقًا مجموعة صور تجمعهما بعد عودتهما، وتفاعل الجمهور مع المنشور بالتهاني والتمنيات بالسعادة.

وكانت صفحة الفنانة إلهام عبد البديع أعلنت زوجها الملحن وليد سامي بعد انفصالهما مؤخرًا بعد 4 أشهر من انفصالهما.

ونشرت صفحة إلهام مجموعة صور برفقة وليد سامي بعد عودتهما وذلك من خلال إنستجرام وانهالت تعليقات التهنئة.

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع انفصالها رسميًّا عن الملحن وليد سامي، وأكدت عبر مقطع فيديو نشرته بخاصية الإستوري على حسابها على موقع فيس بوك، أنهما انفصلا منذ خمسة أيام، ولم يعلنا ذلك أملًا في عودتهما مجددًا.

