انتصار الحب، إلهام عبد البديع تعود لزوجها الملحن وليد سامي بعد 4 أشهر من انفصالهما

عادت الفنانة إلهام عبد البديع إلى زوجها الملحن وليد سامي بعد انفصالهما مؤخرًا بعد 4 أشهر من انفصالهما.

إلهام عبد البديع تعود لزوجها وليد سامي

ونشرت إلهام مجموعة صور برفقة وليد سامي بعد عودتهما وذلك من خلال إنستجرام وانهالت تعليقات التهنئة.

https://www.instagram.com/p/DO9jO_zjM1H/?igsh=MTZ2ODY1bGlqaG41bA==

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع انفصالها رسميًّا عن الملحن وليد سامي، وأكدت عبر مقطع فيديو نشرته بخاصية الإستوري على حسابها على موقع فيس بوك، أنهما انفصلا منذ خمسة أيام، ولم يعلنا ذلك أملًا في عودتهما مجددًا.

وأضافت إلهام أنهما انفصلا وما زالت علاقة من الحب تربطهما، وليس هناك أي مشكلات وأنها تتمنى له كل الخير في حياته المستقبلية.

