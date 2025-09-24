بعد نجاح "Bon Appétit, Your Majesty"، لي تشاي مين يحصل على 30 عرضا دراميا جديدا

أصبح الممثل الصاعد لي تشاي مين حديث الوسط الفني بعد تألقه في الدراما الكورية الشهيرة "Bon Appétit, Your Majesty"، التي يشارك في بطولتها إلى جانب الممثلة إم يونا، حيث لاقى المسلسل، الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا والفانتازيا، استحسانًا واسعًا من المشاهدين، مما ساهم في صعود شعبية لي تشاي مين بشكل كبير.

وكشفت الصحف الكورية أن: "لي تشاي مين تلقى بالفعل 30 سيناريو لمشاريع قادمة حتى قبل اختتام مسلسل "بون أبيتيت، جلالة الملك"، حيث أصبح بسرعة الخيار الأفضل لكل من فرق الإنتاج في الدراما، وذلك عقب تصدر لي تشاي مين تصنيفات سمعة الممثلين لشهر سبتمبر، حيث أثارت شعبية الممثل الواسعة اهتمام العاملين في الصناعة الفنية ليصبح الخيار الأفضل لكل المخرجين.

ويلعب لي دور الأمير يون-هي، طاغية يتمتع بذوق رفيع، ويجمع في أدائه بين اللحظات الرومانسية والكوميدية ببراعة. رغم أنه انضم إلى طاقم العمل قبل شهر واحد فقط من بدء التصوير، إلا أنه أظهر التزامًا استثنائيًا، حيث أتقن بسرعة مشاهد الحركة وركوب الخيل والرماية، وحتى رقصة "تشيويونغمو" التقليدية.

وأشادت الممثلة إم يونا بتفانيه قائلة: "رغم قصر فترة تحضيره، جاء مجهزًا بالكامل. في بعض الأحيان، شعرت أنه كان مجرد 'لي تشاي-مين نفسه'."

تتركز قصة المسلسل حول الملك الطاغية لي هيون (لي تشاي مين) الذي يحدد ذوقه الفريد مسار الأحداث، والشيف يون جي يونج (إم يونا) التي تنتقل بشكل غامض إلى الماضي في ذروة مسيرتها المهنية.

نجاح ساحق وأرقام قياسية لمسلسل Bon Appétit, Your Majesty

يواصل المسلسل تحطيم أرقامه القياسية مع كل حلقة جديدة، محققًا ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية وخارجها. ووفقًا لصحيفة "ذا تشوسون ديلي" وبيانات "نيلسن كوريا"، حققت الحلقة العاشرة متوسط نسبة مشاهدة بلغ 15.9% وذروة بلغت 17.6% في منطقة العاصمة، بينما بلغت النسبة على الصعيد الوطني 15.8% وذروة بلغت 17.3%.

هذه الأرقام جعلته المسلسل القصير الأعلى تقييمًا لهذا العام، وحقق المرتبة الأولى عبر جميع القنوات، بما في ذلك القنوات الأرضية، خلال فترة عرضه. كما تصدر قائمة "نتفليكس العالمية لأفضل 10 مسلسلات غير ناطقة باللغة الإنجليزية"، مما يؤكد تزايد شعبية الدراما الكورية عالميًا.

