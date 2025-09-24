صحابي عزموني، محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان “صحابي عزموني” على موقع الفيديوهات على جميع منصات الاستماع.

وتعد أغنية “صحابي عزموني” من تأليف وألحان إسلام كان، وتوزيع ديزل، وصمم فيديو الأغنية عن طريق الرسوم المتحركة الفنان معاذ محمود.

ويأتي ذلك أثناء تواجد محمد رمضان في أمريكا، حيث أعلن الممثل صباح اليوم عبر صفحته الرسمية على “انستجرام”، أنه قد أنهى أعماله في “فيغاس” وعاد لمدينته المفضلة في الولايات المتحدة “نيويورك”.

وقد سبق ونشر رمضان مقطع فيديو قصير عبر خاصة الإستوري بحسابه الرسمي بموقع فيس بوك، حيث ظهر برفقة لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان الثنائي يرقصان على إحدى أغاني رمضان، أثناء تصوير كليب جديد هناك.

