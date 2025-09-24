كندة علوش تكشف حقيقة انفصالها عن عمرو يوسف (فيديو)

ردت الفنانة كندة علوش على شائعة انفصالها عن زوجها عمرو يوسف، مؤكدة أن علاقتهما على ما يرام.

كندة علوش ترد على شائعة انفصالها عن عمرو يوسف

وقالت كندة في تصريحات تلفزيونية: "أنا فخورة بفيلم درويش وفخورة باللي عمرو بيعمله ومش بكون في العروض الخاصة لسببين، الأول مش بحب الريد كاربت ومش بعرف أقف كتير، وسبب غيابي عن العرض الخاص لدرويش هو إني كنت في الساحل مع الأسرة وأنا بحب أحضر أنا وعمرو الفيلم لوحدنا في هدوء".

وأضافت كندة: “مش بهتم بالشائعات لأني مفيش حاجة والحمد لله رب العالمين احنا على طول زي الفل”.

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة كندة علوش تألقها على الساحة الفنية، حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "ابن النصابة"، الذي تعود من خلاله إلى دراما التشويق والإثارة، بمشاركة مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم: ياسمينا العبد، حمزة دياب، معتز هشام، حازم إيهاب، وانتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

العمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم، إخراج أحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج سالي والي.

"ابن النصابة" يحمل قصة مختلفة تدور في أجواء من الدراما الاجتماعية الممزوجة بالغموض، حيث يُسلط الضوء على قضايا النصب والاحتيال، ولكن من زاوية إنسانية تسرد الصراع بين القيم والطموح، وهو ما يُتوقع أن يقدم كندة علوش في ثوب جديد ومغاير عمّا قدمته سابقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.