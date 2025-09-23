إطلالة مميزة لأنغام علي مسرح ألبرت هول في حفلها الأول بعد تماثلها للشفاء

ظهرت النجمة أنغام على خشبة مسرح “ألبرت هول" بإطلالة مميزة كعادتها، لتخطف أنظار الجمهور في حفلها الأول بعد تماثلها للشفاء.

القناة الناقلة لحفل أنغام

ونقلت شاشة MBC مصر الحفل مباشرة، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

عودة أنغام إلى المسرح بعد أزمتها الصحية

عودة أنغام إلى المسرح بعد أزمتها الصحية تمثل خطوة مهمة تعكس قدرتها على تجاوز الظروف الصعبة، وتؤكد أنها ما زالت قادرة على التواصل مع جمهورها بصوتها وأغانيها.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أنغام تحديات كبيرة في مسيرتها، لكنها في كل مرة تعود أكثر صلابة، هذه المرة، يبدو أنها تسعى لأن تجعل من حفل لندن محطة فارقة، تضع فيها جمهورها أمام تجربة غنائية صادقة، بلا مبالغة أو استعراض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.