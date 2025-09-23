الأربعاء 24 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

إطلالة مميزة لأنغام علي مسرح ألبرت هول في حفلها الأول بعد تماثلها للشفاء

أنغام
أنغام

ظهرت النجمة أنغام على خشبة مسرح “ألبرت هول" بإطلالة مميزة كعادتها، لتخطف أنظار الجمهور في حفلها الأول بعد تماثلها للشفاء.

 

القناة الناقلة لحفل أنغام 

ونقلت شاشة MBC مصر الحفل مباشرة، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

عودة أنغام إلى المسرح بعد أزمتها الصحية

 عودة أنغام إلى المسرح بعد أزمتها الصحية تمثل خطوة مهمة تعكس قدرتها على تجاوز الظروف الصعبة، وتؤكد أنها ما زالت قادرة على التواصل مع جمهورها بصوتها وأغانيها.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أنغام تحديات كبيرة في مسيرتها، لكنها في كل مرة تعود أكثر صلابة، هذه المرة، يبدو أنها تسعى لأن تجعل من حفل لندن محطة فارقة، تضع فيها جمهورها أمام تجربة غنائية صادقة، بلا مبالغة أو استعراض.

