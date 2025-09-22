محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب أثناء تصوير كليب جديد

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو قصير عبر خاصة الأستوري بحسابه الرسمي بموقع فيس بوك، حيث ظهر برفقة لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان الثنائي يرقصان على إحدى أغاني رمضان، أثناء تصوير كليب جديد هناك.

من جانب آخر كانت قد قضت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر بتأييد حكم أول درجة بإيداع “علي” نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، لاتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادي نيو جيزة.

وعقدت محكمة الطفل جلسة معارضة نجل الفنان محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية اجتماعية بسبب مشاجرته مع زميله داخل نادي نيو جيزة.

وكشف محمد عبدالله المحامي أن من حق نجل الفنان محمد رمضان تقديم معارضة استئنافية أمام محكمة الاستئناف التي عقدت الجلسة وأصدرت الحكم اليوم، وفي حالة عدم الحضور أو رفض الدعوى يحق للمتهم رفع دعوى أمام محكمة النقض.

