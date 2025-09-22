الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب أثناء تصوير كليب جديد

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو قصير عبر خاصة الأستوري بحسابه الرسمي بموقع فيس بوك، حيث ظهر برفقة لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان الثنائي يرقصان على إحدى أغاني رمضان، أثناء تصوير كليب جديد هناك.

 

من جانب آخر كانت قد قضت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر بتأييد حكم أول درجة بإيداع “علي” نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، لاتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادي نيو جيزة. 

وعقدت محكمة الطفل جلسة معارضة نجل الفنان محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية اجتماعية بسبب مشاجرته مع زميله داخل نادي نيو جيزة.

وكشف محمد عبدالله المحامي أن من حق نجل الفنان محمد رمضان تقديم معارضة استئنافية أمام محكمة الاستئناف التي عقدت الجلسة وأصدرت الحكم اليوم، وفي حالة عدم الحضور أو رفض الدعوى يحق للمتهم رفع دعوى أمام محكمة النقض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رمضان أزمات محمد رمضان لارا ترامب

الأكثر قراءة

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

ارفعوا الغياب مش قادرة أصرف على عيالي، استغاثة أم بوزير التعليم تثير الأحزان (فيديو)

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads