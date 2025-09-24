أحمد العوضي يحسم جدل زواجه، وهذا ما قاله عن مواصفات شريكة حياته

حسم الفنان أحمد العوضي الجدل حوّل زواجه بعد تصريحه في برنامج رامز جلال والذي عرض في رمضان الماضي: "هتجوز بعد رمضان" الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.

أحمد العوضي يحسم جدل زواجه

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية: “إحنا مش دلوقتي بعد رمضان والأسبوع اللي جاي يبقى بعد رمضان لكن مقولتش في العيد ومعنديش مواصفات لشريكة حياتي زي ما ربنا يريد ولو في حاجة والله هعلن”.

وكان أكد الفنان أحمد العوضي أن أهم تكريم في مسيرته هو تكريم الجمهور له في الشارع، برغم تكريمه من عدد من المهرجانات الفنية.

وقال أحمد العوضي، في تصريحاته لـ“فيتو” وعدد من الجهات الإعلامية الأخرى: تكريمي الحقيقي هو من الشارع المصري أثناء عرض مسلسل “فهد البطل”، هو ده فعلا اللي بكون محتاجه، مع كامل احترامي لكل مهرجانات الدنيا مفيش شيء بيوازي تكريمي من الشارع.

وأكد أحمد العوضي أن لديه مشروعا سينمائيا جديدا مع الفنانة مي عمر، تحت عنوان “شمشون ودليلة”، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

وحول انتقاد البعض له بسبب تجوله في الشوارع وسط جمهوره بعدة مناطق، وآخرها “إمبابة”، علق قائلا: "مين انتقد؟! واحد؟ اتنين؟! خلاص عادي".

