سنكلير تعلن عن عدم بث برنامج "جيمي كيميل" رغم الإعلان عن عودته رسميا

في خطوة مفاجأة، أعلنت شركة سنكلير، التي تعمل علي تشغيل 38 محطة محلية تابعة لشبكة ABC، أنها لن تُبثّ برنامج "جيمي كيميل لايف" عند عودته، رغم الإعلان الرسمي عن عودة بث البرنامج بعد توقف لما يقرب من أسبوع.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه:"ستُلغي سنكلير برنامج “جيمي كيميل لايف” عبر محطات ABC التابعة لنا، وستُستبدله ببرامج إخبارية، ويعود ذلك إلى أن المناقشات جارية مع ABC لتقييم إمكانية عودة البرنامج".

وأعلنت شركة "والت ديزني"، رسميا إعادة عرض برنامجها الفكاهي الشهير "جيمي كيميل لايف" اليوم الثلاثاء، بعد إيقافه مؤقتًا منذ نحو أسبوع، على خلفية الانتقادات التي وجهت للبرنامج بسبب تعليقات عقب مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وقالت ديزني في بيان: "لقد اتخذنا يوم الأربعاء الماضي قرارًا بتعليق إنتاج العرض لتجنب تفاقم الوضع المتوتر في لحظة عاطفية بالنسبة لبلدنا"، مشيرة إلى أن التعليقات جاءت في وقت غير مناسب وغير حساسة، مما استدعى مراجعة ومحادثات مع مقدم البرنامج جيمي كيميل قبل اتخاذ قرار إعادة العرض.

وأدى تعليق البرنامج إلى زيادة الضغوط على ديزني و(ABC) من قبل المشاهير وصناع القرار والمعجبين، وفق موقع "أكسيوس"ـ حيث وقع أكثر من 400 ممثل وموسيقي ومبدع على رسالة مشتركة إلى جانب اتحاد الحريات المدنية الأمريكية للضغط على الشركة بشأن تعليق العرض.

كما أعلن عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة، مثل سينثيا نيكسون وهوارد ستيرن، عن نيتهم إلغاء اشتراكاتهم في خدمة "ديزني" تضامنًا مع البرنامج.

وقالت الشركة: إنها اتخذت القرار لإدارة الموقف بعناية، مؤكدة أن العودة إلى البث يوم الثلاثاء تأتي بعد محادثات مستفيضة مع كيميل لضمان معالجة الوضع بشكل مناسب والحفاظ على استمرارية البرنامج.

وعلق جيمي كيميل على اغتيال الناشط تشارلي كيرك قائلا إن "الكثير من أنصار حركة الماجا حاولوا الاستفادة من مقتله سياسيًّا"، كما وجه انتقادا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن رده على وفاة كيرك لم يظهر حزنًا ناضجًا، بل "كحزن طفل صغير على سمكة ذهبية".

وأشار كيميل إلى أن المشتبه به في الجريمة قد يكون من مؤيدي ترامب، قبل أن تكشف لاحقًا السلطات في ولاية يوتا أن المتهم اتجه أكثر نحو اليسار واستهدف كيرك بسبب مواقفه السياسية، وكان ترامب قد رحب بخطوة الإيقاف، وكتب على منصته "تروث سوشيال": "تهانينا لشبكة ABC على امتلاكها أخيرا الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به".

وفي نفس السياق كشفت تقارير صحفية، أن شركة ديزني، خسرت ما يقرب من 3.87 مليار دولار أمريكي، بين عشية وضحاها بسبب إيقاف برنامج الإعلامي الساخر جيمي كيميل.

ووفقًا لموقع "Culture Base"، انخفضت القيمة السوقية للشركة بمقدار 3.87 مليار دولار أمريكي بين عشية وضحاها، وبينما لم تؤكد ديزني هذه الأرقام رسميًا، فقد لاحظت العديد من وسائل الإعلام انخفاضًا في أسعار أسهمها.

