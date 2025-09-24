الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أنغام تصنع المجد في لندن ورسالة مؤثرة لجمهورها عن أزمتها الصحية (فيديو)

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

صعدت الفنانة أنغام إلى خشبة مسرح رويال ألبرت هول بلندن، مساء الثلاثاء، لتصبح أول فنانة مصرية في العصر الحديث تُحيي حفلًا غنائيًّا في هذا الصرح العريق، الذي وقف عليه من قبل أسطورة واحدة فقط من مصر وهو عبد الحليم حافظ.

ما إن ظهرت أنغام على المسرح حتى دوى التصفيق في القاعة الملكية، وافتتحت الحفل بأغنيتها الشهيرة "كل ما نقرب لبعض"، لتكسر بها الصمت وتفتتح مشوارها الفني الجديد بعد غياب قسري بسبب الأزمة الصحية التي مرت بها.

وجاء الحفل بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، الذي رافق أنغام في أمسية وصفها الحضور بـ"الأسطورية".

وردت أنغام على محبة جمهورها بكلمات مؤثرة: الحمد لله فعلًا بجد.. أنا شفت السلامة وشفت الحب وشفت الدعم منكم. شكرًا على حضوركم ودعمكم في كل لحظة، هو سلامتي وهو اللي رد لي صحتي ألف شكر أل حمد وشكر".

 

وشهد الحفل اهتمامًا إعلاميًّا واسعًا، وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 50 إلى 800 جنيه إسترليني، في قاعة لطالما استضافت أعظم نجوم العالم، من فرانك سيناترا إلى أديل.


يُعد هذا الحفل أول ظهور مباشر لأنغام بعد رحلة علاج طويلة، خضعت خلالها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم حميد في البنكرياس، أجرتها في ألمانيا، ثم عادت إلى مصر لتقضي فترة نقاهة في الساحل الشمالي.

الفنانة أنغام مسرح رويال ألبرت هول بلندن بد الحليم حافظ المايسترو العالمي هاني فرحات

