كندة علوش تقترب من نهاية تصوير "ابن النصابة" وتخطف الأضواء بتكريم جديد

تواصل الفنانة كندة علوش تألقها على الساحة الفنية، حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "ابن النصابة"، الذي تعود من خلاله إلى دراما التشويق والإثارة، بمشاركة مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم: ياسمينا العبد، حمزة دياب، معتز هشام، حازم إيهاب، وانتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

العمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم، إخراج أحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج سالي والي.

"ابن النصابة" يحمل قصة مختلفة تدور في أجواء من الدراما الاجتماعية الممزوجة بالغموض، حيث يُسلط الضوء على قضايا النصب والاحتيال، ولكن من زاوية إنسانية تسرد الصراع بين القيم والطموح، وهو ما يُتوقع أن يقدم كندة علوش في ثوب جديد ومغاير عمّا قدمته سابقًا.

تتويج جديد بعد "إخواتي"

في سياق آخر، تواصل كندة علوش حصد ثمار تميزها، حيث تسلمت مؤخرًا جائزة التميز والإبداع عن دورها في مسلسلها الرمضاني "إخواتي"، الذي لاقى إشادات جماهيرية ونقدية واسعة. وقد خطفت الأنظار خلال حفل التكريم برفعها للشال الفلسطيني على المسرح، في رسالة واضحة لدعم القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي لاقى إشادة كبيرة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

واليوم الإثنين، تستعد كندة لتكريم جديد، حيث من المقرر أن تتسلم جائزة من مهرجان الفضائيات العربية عن أدائها المميز في "إخواتي"، لتُضيف جائزة جديدة إلى رصيد إنجازاتها الفنية في عام يبدو حافلًا بالنجاحات على كل المستويات.

