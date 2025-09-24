وزير الثقافة: سنعمل على تحويل مسارحنا لمنصات حيّة للإنتاج والإبداع

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، احتفالية تدشين مشروع “صُنّاع المهارة” على مسرح السامر بالعجوزة، والذي ترعاه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالقاهرة والمحافظات، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التدريب من خلال الاستعانة بالخبرات والمتخصصين وأصحاب المهارات للتدريب والتشغيل، وتعزيز دور قصور الثقافة كمراكز حياة مجتمعية تواكب احتياجات المجتمع.

تعزيز دور قصور الثقافة كمنصات للتدريب

وقال وزير الثقافة: “نُعلن اليوم عن تدشين مشروع “صُنّاع المهارة” كمبادرة جديدة تحمل في جوهرها رسالة عميقة من رسائل الثقافة، ليكون المشروع بداية جادة لمسار ممتد نطمح أن يصل إلى كل بيت وكل فرد في ربوع مصر”.

وأكد أن الثقافة ليست ترفًا، بل هي أداة حقيقية للتنمية، ومجال رحب لتمكين الإنسان من امتلاك أدوات معرفية تعزز قدراته وتفتح أمامه آفاقًا جديدة.

وتابع وزير الثقافة: “لا شك أن صقل مهارات أبنائنا يمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي نضعها في مقدمة أولويات الوزارة، وأتمنى أن يكون “صُنّاع المهارة” نموذجًا يُحتذى به، ونقطة انطلاق لمشروعات أخرى تُساهم في صناعة مستقبل يليق بطموحات شبابنا وبمكانة مصر الحضارية”.

وأضاف الوزير: “من خلال قصور الثقافة والمواقع الثقافية المنتشرة في جميع المحافظات، سنعمل على تحويل هذه المساحات إلى منصات حيّة للإنتاج والإبداع، لا يقتصر دورها على العرض والتلقي، بل يمتد إلى التدريب والتأهيل ونقل الخبرات.

ويفتح مشروع “صُنّاع المهارة” الباب واسعًا أمام الخبراء وأصحاب التجارب الناجحة ليشاركوا بمعارفهم مع أجيال جديدة من الشباب والمهتمين، في مجالات متعددة تشمل الحرف والفنون، المهارات الرقمية، والتنمية المجتمعية. فمصر، بتاريخها العريق وحضارتها الراسخة، ماضية بثبات في طريق الاستثمار في الإنسان باعتباره أعظم استثمار”.

مشروع صناع المهارة وتحقيق التنمية

من جانبه، أكد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مشروع “صُنّاع المهارة” يأتي في إطار رؤية وزارة الثقافة لبناء الإنسان المصري والارتقاء بقدراته الإبداعية والعملية، ليكون قادرًا على مواجهة تحديات العصر بثقة وكفاءة.

وأضاف: “المشروع هو طريق لصناعة الأمل، ونموذج لتحويل الثقافة إلى قوة منتجة وداعمة لمسيرة التنمية الشاملة. فأبناء الوطن هم الأيدي التي تبني، والعقول التي تبتكر، والطاقة الحقيقية التي تراهن عليها مصر في حاضرها ومستقبلها”.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرضًا تقديميًا لأهم أهداف المشروع ومراحله وآلياته، أعقبه عرض فني تضمن أوبريتًا متميزًا بمشاركة فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، إلى جانب عروض لفرقتي “أوبرا عربي” للأطفال والكبار، احتفاءً بانطلاقة المشروع الذي يرسخ ثقافة المشاركة المجتمعية بروح عصرية ويعزز مفهوم التعلم مدى الحياة.

مشروع صناع المهارة

ويُعد مشروع “صُنّاع المهارة” مبادرة قومية طموحة تستهدف تحويل القصور والمكتبات والمواقع الثقافية إلى منصات للإنتاج المجتمعي والمعرفي والاقتصادي، من خلال تقديم ورش تدريبية ودورات معتمدة في مجالات ثقافية وفنية وإبداعية متعددة تشمل: الحرف والفنون، المهارات الرقمية، والتنمية المجتمعية والاقتصادية وغيرها.

كما يتيح المشروع للشباب والمتخصصين وأصحاب المهارات فرصًا جديدة للتدريب والتشغيل، ويعزز من دور قصور الثقافة كمراكز حياة مجتمعية تواكب احتياجات المجتمع، مؤكدًا أن الثقافة تظل أداة مباشرة للتنمية وصناعة المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.