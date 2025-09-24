إليسا تستعد لطرح أغنيتين جديدتين

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لطرح أغنيتين جديدتين ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بطريقة السينجل.

أغاني إليسا الجديدة

وتتعاون إليسا في الأغنيتين التي ستطرحهما ضمن ألبومها مع الشاعر أمير طعيمة

وكانت أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا بالقاهرة في أحد الفنادق الكبري، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وظهرت إليسا خلال حفلها بالقاهرة، بإطلالة جريئة، حيث إنها ارتدت فستانًا أخضر قصيرًا، وقدمت وصلة غنائية لباقة من أبرز أغانيها ومنها حالة حب، بستناكً، تعبت منك وغيرها.

كانت النجمة اللبنانية إليسا أحيت حفلًا غنائيًّا كبيرًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

وتعرضت إليسا خلال الحفل لموقف محرج، حيث إنها كادت تسقط من على المسرح ولكن سرعان ما أنقذت الموقف.

وظهرت إليسا خلال حفل الساحل الشمالي، بفستان قصير وتفاعلت بشكل كبير مع الجمهور وقدمت عددًا كبيرًا من أغانيها.

