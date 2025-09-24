الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إليسا تستعد لطرح أغنيتين جديدتين

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لطرح أغنيتين جديدتين ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بطريقة السينجل.

 

أغاني إليسا الجديدة 

وتتعاون إليسا في الأغنيتين التي ستطرحهما ضمن ألبومها مع الشاعر أمير طعيمة

وكانت أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا بالقاهرة في أحد الفنادق الكبري، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير. 

وظهرت إليسا خلال حفلها بالقاهرة، بإطلالة جريئة، حيث إنها ارتدت فستانًا أخضر قصيرًا، وقدمت وصلة غنائية لباقة من أبرز أغانيها ومنها حالة حب، بستناكً، تعبت منك وغيرها.

 كانت النجمة اللبنانية إليسا أحيت حفلًا غنائيًّا كبيرًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير. 

وتعرضت إليسا خلال الحفل لموقف محرج، حيث إنها كادت تسقط من على المسرح ولكن سرعان ما أنقذت الموقف.

وظهرت إليسا خلال حفل الساحل الشمالي، بفستان قصير وتفاعلت بشكل كبير مع الجمهور وقدمت عددًا كبيرًا من أغانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغاني إليسا الجديدة النجمة اللبنانية اليسا إليسا اللبنانية إليسا أغاني إليسا

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

خدمات

المزيد

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads