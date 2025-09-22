أخبار الحوادث اليوم: العثور على 18 قطعة أثرية فى البدرشين.. سقوط عصابة سرقة صناديق إشارات السكك الحديدية.. حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية بمحافظة الجيزة لقيامه بارتكاب وقائع غسل أموال قدرت قيمتها بحوالي 70 مليون جنيه.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة 10 صناديق توزيع كهرباء الإشارات بالكابلات الخاصة بها من أمام إحدى القرى بمحافظة قنا، ما أدى إلى تعطل الإشارات التحذيرية لمسافة نحو 2 كيلومتر، دون أن يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر وقوع مشاجرة بمحافظة المنيا، حيث أسفرت التحريات عن تحديد وضبط أطراف الواقعة والأسلحة المستخدمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.

قررت المحكمة المختصة، اليوم، إحالة أوراق المتهمين في قضية مقتل الطبيب الثري داخل فيلته بمنطقة التجمع الخامس إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمًا قضائيًا يقضي بحبس البلوجر أم سجدة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.

قضت محكمة جنح العمرانية بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس سنة مع الشغل بتهمة دهس شخص بالجيزة؛ مما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة

قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح وقضت بإلغاء حبسه للتصالح.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية ضد تجار ومهربي المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط بؤر إجرامية خطرة بمحافظتي القاهرة والجيزة تضم عناصر جنائية شديدي الخطورة، محكوم على بعضهم بالسجن والمؤبد في قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، أسلحة نارية".

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى السيدات لإدارتها ناد صحي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

