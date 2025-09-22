أخبار الحوادث اليوم: العثور على 18 قطعة أثرية فى البدرشين.. سقوط عصابة سرقة صناديق إشارات السكك الحديدية.. حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض على عنصر إجرامي بتهمة غسل 70 مليون جنيه في الجيزة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية بمحافظة الجيزة لقيامه بارتكاب وقائع غسل أموال قدرت قيمتها بحوالي 70 مليون جنيه.
القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة 10 صناديق توزيع كهرباء الإشارات بالكابلات الخاصة بها من أمام إحدى القرى بمحافظة قنا، ما أدى إلى تعطل الإشارات التحذيرية لمسافة نحو 2 كيلومتر، دون أن يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالمنيا ويضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر وقوع مشاجرة بمحافظة المنيا، حيث أسفرت التحريات عن تحديد وضبط أطراف الواقعة والأسلحة المستخدمة.
ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في البدرشين والعثور على 18 قطعة أثرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.
إحالة أوراق المتهمين في قضية مقتل طبيب التجمع الخامس إلى المفتي
قررت المحكمة المختصة، اليوم، إحالة أوراق المتهمين في قضية مقتل الطبيب الثري داخل فيلته بمنطقة التجمع الخامس إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمًا قضائيًا يقضي بحبس البلوجر أم سجدة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.
الحبس سنة لهديرعبد الرازق بتهمة دهس شخصا فى الجيزة
قضت محكمة جنح العمرانية بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس سنة مع الشغل بتهمة دهس شخص بالجيزة؛ مما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل في قضية سب ليلي الشبح
قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح وقضت بإلغاء حبسه للتصالح.
ضبط بؤر إجرامية بحوزتها طن وربع من المواد المخدرة بالقاهرة والجيزة بقيمة 125 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية ضد تجار ومهربي المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط بؤر إجرامية خطرة بمحافظتي القاهرة والجيزة تضم عناصر جنائية شديدي الخطورة، محكوم على بعضهم بالسجن والمؤبد في قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، أسلحة نارية".
ضبط سيدة تدير نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى السيدات لإدارتها ناد صحي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
