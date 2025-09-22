ضبط سيدة تدير نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى السيدات لإدارتها ناد صحي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات قيام المتهمة بإدارة النادى الصحي بشكل غير قانوني، مع قيامها بممارسة أنشطة مخالفة للآداب العامة، واستغلال الزبائن مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف النادي وأمكن ضبط المتهمة برفقة سيدتين وآخر، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة النشاط الإجرامي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمة وباقي المتورطين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

