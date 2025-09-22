الإثنين 22 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط سيدة تدير نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

حبس
حبس

تمكنت  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى السيدات لإدارتها ناد صحي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات قيام المتهمة بإدارة النادى الصحي بشكل غير قانوني، مع قيامها بممارسة أنشطة مخالفة للآداب العامة، واستغلال الزبائن مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف النادي وأمكن ضبط المتهمة برفقة سيدتين وآخر، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة النشاط الإجرامي.

المرور: تحرير 940 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الداخلية تواصل توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمة وباقي المتورطين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

