ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في البدرشين والعثور على 18 قطعة أثرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص بأعمال حفر غير مشروع داخل عقار سكني، بقصد استخراج قطع أثرية والاتجار بها.

ضبط المتهمين والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف موقع الحفر، وضبط المتهم الرئيسي وبرفقته 4 أشخاص آخرين. كما تم ضبط 18 قطعة أثرية بحوزتهم، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.



وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وأقروا بأن القطع المضبوطة بحوزتهم ناتجة عن أعمال الحفر غير المشروع.

تقرير الجهات المختصة والإجراءات القانونية

جرى عرض القطع المضبوطة على الجهات الأثرية المختصة، والتي أفادت بأثريتها وقيمتها التاريخية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

