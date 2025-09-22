تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق أجرة في محافظة البحيرة، بعد تعديه لفظيًا على سيدة، وقيامه برفع قيمة الأجرة المقررة.

ضبط سائق أجرة تعدى على سيدة ورفع الأجرة المقررة في البحيرة

تفاصيل الواقعة

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول منشور لسيدة تضررت من قيام قائد سيارة أجرة برفع التعريفة المحددة والتعدي عليها بالسب.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

اعتراف المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهة السائق، اعترف بارتكابه الواقعة بالمنشور، حيث تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.