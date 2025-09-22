 ضبط سائق أجرة تعدى على سيدة ورفع الأجرة المقررة في البحيرة

الإثنين 22 سبتمبر 2025
حوادث

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق أجرة في محافظة البحيرة، بعد تعديه لفظيًا على سيدة، وقيامه برفع قيمة الأجرة المقررة.

تفاصيل الواقعة

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول منشور لسيدة تضررت من قيام قائد سيارة أجرة برفع التعريفة المحددة والتعدي عليها بالسب.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

 اعتراف المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهة السائق، اعترف بارتكابه الواقعة بالمنشور، حيث تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ads