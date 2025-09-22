إحالة أوراق المتهمين في قضية مقتل طبيب التجمع الخامس إلى المفتي

قررت المحكمة المختصة، اليوم، إحالة أوراق المتهمين في قضية مقتل الطبيب الثري داخل فيلته بمنطقة التجمع الخامس إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى العثور على جثة طبيب ثري داخل مسكنه في فيلا بمنطقة التجمع الخامس. وتبين من التحقيقات أن الضحية كان على علاقة غير شرعية بخادمته، التي طلب منها استقدام فتاة أخرى لإقامة علاقة غير شرعية معه.

وبعد حضور الفتاة، قررت الأخيرة وضع خطة لسرقته، واتفقت مع صديقتها الخادمة على قتله بمساعدة شخصين آخرين هما زوج المتهمة الأولى وزوج والدة المتهمة الثانية.

كيفية ارتكاب الجريمة

كشفت التحريات أن المتهمتين اعتدتا على الطبيب أثناء تواجده معهما داخل الفيلا، حتى فارق الحياة متأثرًا باعتداءاتهما، ثم استوليتا على مبلغ مالي يقدر بخمسين ألف جنيه، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الجريمة وضبط جميع المتورطين.

قرار المحكمة

وبعد جلسات استماع ومرافعات مطولة، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الأربعة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، مع تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي دار الإفتاء.

