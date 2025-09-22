القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة 10 صناديق توزيع كهرباء الإشارات بالكابلات الخاصة بها من أمام إحدى القرى بمحافظة قنا، ما أدى إلى تعطل الإشارات التحذيرية لمسافة نحو 2 كيلومتر، دون أن يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد قنا بلاغًا من مراقب ومهندس قسم الإشارات ببرج قفط، أفاد باكتشاف سرقة صناديق توزيع الإشارات والكابلات التابعة لها.

بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 6 أشخاص بينهم عميل سيئ النية، وجميعهم من محافظة قنا ولهم معلومات جنائية سابقة.

واعترف المتهمون بارتكاب السرقة عن طريق كسر الصناديق واستخلاص الأسلاك النحاسية منها، ثم نقلها باستخدام مركبة "توك توك".

وأرشد المتهمون عن المسروقات المستولى عليها ومركبة التوك توك التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.