القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

ضبط عصابة سرقة صناديق
ضبط عصابة سرقة صناديق إشارات السكة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة 10 صناديق توزيع كهرباء الإشارات بالكابلات الخاصة بها من أمام إحدى القرى بمحافظة قنا، ما أدى إلى تعطل الإشارات التحذيرية لمسافة نحو 2 كيلومتر، دون أن يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد قنا بلاغًا من مراقب ومهندس قسم الإشارات ببرج قفط، أفاد باكتشاف سرقة صناديق توزيع الإشارات والكابلات التابعة لها.

القبض على سائق ميكروباص بتهمة السير عكس الاتجاه بالإسكندرية

ضبط 6 شركات سياحة وهمية بتهمة النصب على راغبي العمرة

بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 6 أشخاص بينهم عميل سيئ النية، وجميعهم من محافظة قنا ولهم معلومات جنائية سابقة.

واعترف المتهمون بارتكاب السرقة عن طريق كسر الصناديق واستخلاص الأسلاك النحاسية منها، ثم نقلها باستخدام مركبة "توك توك".

وأرشد المتهمون عن المسروقات المستولى عليها ومركبة التوك توك التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

