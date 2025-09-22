الإثنين 22 سبتمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعاطي المخدرات أسفل عقار بالأميرية ويضبط المتهمين

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص أثناء تعاطي المواد المخدرة أسفل أحد العقارات بالقاهرة.

 ضبط المتهمين وتحديد هويتهم

بفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين به، وتبين أنهم 5 أشخاص يقيمون بمنطقة الأميرية بالقاهرة، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية سابقة.

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزة أحد المتهمين على 3 لفافات لمخدر الأستروكس.

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالمنيا ويضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

الأمن يكشف ملابسات فيديو السايس بالجيزة

بمواجهتهم، اعترف المتهمون بتعاطي المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

