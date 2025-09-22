الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تواصل توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الداخلية تواصل توزع
الداخلية تواصل توزع حقائب مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

واصلت وزارة الداخلية، توجيه مأموريات إلى عدد من المناطق الحضارية الجديدة والمستشفيات ودور رعاية الأيتام لتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على الطلاب بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد.

أخبار الحوادث اليوم: ضبط شبكة دعارة في النزهة.. الداخلية: شهادة تحليل مخدرات شرط استخراج الرخص.. موعد طعن سعد الصغير على حكم حبسه

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "المطاردة والملثم" بالإسكندرية

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لنهجها في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس إيمان المنظومة الأمنية بضرورة المساهمة في نشر مظلة الحماية والرعاية المجتمعية جنبًا إلى جنب مع دورها في حفظ الأمن والاستقرار.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تتواصل على مستوى محافظات الجمهورية لتغطية أكبر شريحة من الأسر والطلاب، بما يسهم في إدخال البهجة عليهم مع بداية العام الدراسي ؛ في إطار مبادرة كلنا واحد التي تُنفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية، وانطلاقًا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

