ضبط 6 شركات سياحة وهمية بتهمة النصب على راغبي العمرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 6 شركات تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم رحلات سياحية ودينية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام القائمين على تلك الشركات بالاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بأنهم وكلاء سياحة مرخصون، والترويج لبرامج رحلات الحج والعمرة والبرامج السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.

المضبوطات داخل الشركات

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر وتذاكر سفر، دفاتر استلام نقدية، مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركات الوهمية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

