كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام شخصين يستقلان سيارة بالاصطدام بإحدى الفتيات وإصابتها، ثم محاولة الفرار والتعدي على المارة بألفاظ نابية بمحافظة الجيزة.

ضبط شخصين صدمَا فتاة وحاولا الهرب بالجيزة

بالفحص، تبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة في البداية، إلا أنه تم تحديد وضبط السيارة التي ظهرت في المقطع، وتبين أنها منتهية التراخيص.

كما تبين أن قائد السيارة طالب لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، بينما الراكب الآخر طالب مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتبين من التحقيقات أن السيارة اصطدمت بالفتاة أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، مما تسبب في إصابتها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأثناء محاولة المتهمين الهرب، تمكن الأهالي من إيقافهما، فقاما بالتعدي عليهم بالسب، وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

