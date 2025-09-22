الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس سنة لهدير عبد الرازق في صدم شخص بالجيزة

هدير عبد الرازق،
هدير عبد الرازق، فيتو

قضت محكمة جنح العمرانية بمعاقبة البلوجر  هدير عبد الرازق بالحبس سنة مع الشغل بتهمة صدم شخص بالجيزة؛ مما أسفر عن إصابته. 

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم صلاح وبحضور عصام عصمت وكيل النيابة ومحمود أحمد أمين السر. 


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بحدوث تصادم وإصابة شخص بدائرة قسم شرطة الأهرام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص، تبين أنه أثناء سير شخص صدمته سيارة ملاكي ماركة “أودي” لونها برتقالي، وبضبط قائدها تبين أنها البلوجر هدير عبد الرازق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فأحالتها إلى محكمة جنح أول درجة التي قضت بمعاقبتها بالحبس عامين، ثم تقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم. 

