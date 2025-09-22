ضبط بؤر إجرامية بحوزتها طن وربع من المواد المخدرة بالقاهرة والجيزة بقيمة 125 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية ضد تجار ومهربي المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط بؤر إجرامية خطرة بمحافظتي القاهرة والجيزة تضم عناصر جنائية شديدي الخطورة، محكوم على بعضهم بالسجن والمؤبد في قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، أسلحة نارية".

تفاصيل الضبط

أكدت التحريات قيام هذه العناصر بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة لترويجها على عملائهم. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم طن و212 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – حشيش – آيس – بودر)، و12 قطعة سلاح ناري (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 5 فرد خرطوش – 3 طبنجات).

القيمة المالية

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 125 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية الموجهة ضد مافيا المخدرات خلال الفترة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

