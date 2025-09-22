الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالمنيا ويضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر وقوع مشاجرة بمحافظة المنيا، حيث أسفرت التحريات عن تحديد وضبط أطراف الواقعة والأسلحة المستخدمة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 سبتمبر الجارى تلقى قسم شرطة سمالوط شرق بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم 4 أشخاص، وطرف ثان يضم 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز. 

ونشبت المشاجرة على خلفية خلافات سابقة بينهم، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما باستخدام عصى خشبية وأسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من ضبط أطراف المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على عصا خشبية و2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وفق ما ورد بالفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
 

