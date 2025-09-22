حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

الإثنين 22 سبتمبر 2025
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمًا قضائيًا يقضي بحبس البلوجر أم سجدة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.

 تفاصيل محاكمة البلوجر أم سجدة

وكانت جهات التحقيق في التجمع الخامس أحالت البلوجر "أم سجدة" إلى المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بـ جرائم تقنية المعلومات وبث محتوى مصور عبر حسابها على تطبيق تيك توك يتعارض مع القيم والأخلاق العامة.

 التهم الموجهة ضدها

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمة نشرت مقاطع مرئية تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بما يخالف نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مخالفات لقانون العقوبات.

كما تبين من التحقيقات أن "أم سجدة" أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وتم تحريز جميع المقاطع والمراسلات الإلكترونية كأدلة ضمن المحضر الرسمي.

حكم المحكمة

وبعد تداول جلسات المحاكمة، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بحبس المتهمة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضدها.

