القبض على عنصر إجرامي بتهمة غسل 70 مليون جنيه في الجيزة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية بمحافظة الجيزة لقيامه بارتكاب وقائع غسل أموال قدرت قيمتها بحوالي 70 مليون جنيه.

تفاصيل القضية

كشفت التحريات أن المتهم تورط في الحصول على أموال طائلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب انتحال الصفة، ثم لجأ إلى غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.

أساليب غسل الأموال

أوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من جرائمه من خلال شراء عقارات ووحدات سكنية وإدارية، وشراء سيارات بهدف إخفاء مصدر الأموال الحقيقية.

الإجراءات الأمنية

وقدرت أعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.