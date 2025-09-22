الإثنين 22 سبتمبر 2025
القبض على عنصر إجرامي بتهمة غسل 70 مليون جنيه في الجيزة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية بمحافظة الجيزة لقيامه بارتكاب وقائع غسل أموال قدرت قيمتها بحوالي 70 مليون جنيه.

كشفت التحريات أن المتهم تورط في الحصول على أموال طائلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب انتحال الصفة، ثم لجأ إلى غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.

القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

القبض على سائق ميكروباص بتهمة السير عكس الاتجاه بالإسكندرية

أوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من جرائمه من خلال شراء عقارات ووحدات سكنية وإدارية، وشراء سيارات بهدف إخفاء مصدر الأموال الحقيقية.

وقدرت أعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

