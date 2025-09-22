القبض على سائق ميكروباص بتهمة السير عكس الاتجاه بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق في الإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، تبين أن الحادث وقع بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية. وقد تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص، وتبين أنها سارية التراخيص، بينما كان يقودها سائق بدون رخصة قيادة مقيم بدائرة القسم.

اعتراف المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهة السائق، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، مبررًا ذلك بمحاولة اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

