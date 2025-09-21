أخبار مصر: حقيقة انتشار الجيش في سيناء، سر جنون الطماطم، قرار جديد ضد "بنت مبارك" بسبب رجل أعمال، ترامب يهدد أفغانستان

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بيان من هيئة الاستعلامات للرد على تواجد القوات المسلحة في سيناء

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.

اليوم، ختام التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

يختتم موقع تنسيق الجامعات، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اليوم الأحد، ومن المقرر إعلان النتائج غدا الإثنين.

وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد ٢١ سبتمبر إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يستمر 4 ساعات و24 دقيقة، كسوف جزئي للشمس اليوم

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية عن أن العالم سيشهد كسوف جزئي للشمس اليوم الأحد 21 سبتمبر، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريا، ويمكن رؤيته من " نيوزيلندا، المحيط الهادى، القارة القطبية الجنوبية".

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

انتهت مباراة كولومبوس كرو الأمريكي مع نظيره تورونتو بالتعادل الإيجابي 1/1 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، على ملعب لوور دوت كوم فيلد ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

شعبة الخضراوات عن جنون أسعار الطماطم: هترتفع تاني حتى هذا الموعد

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، مع بداية الشهر الجاري، لتواصل رحلة صعودها في الأسواق لتصل لـ 12 جنيهًا في سوق الجملة، ووصلت لـ 20 جنيهًا في بعض أسواق التجزئة؛ فما هي أسباب ارتفاع سعر الطماطم ومتى تنخفض أسعارها؟

بندقية من الحرب العالمية الأولى، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية تشارلي كيرك

كشفت التحقيقات أن البندقية التي استخدمت في اغتيال تشارلي كيرك تعود إلى حقبة الحرب العالمية الأولى، وهي من الطرازات القديمة التي تفتقر إلى أرقام تسلسلية مما يصعب عملية تتبعها.

برعاية مدبولي، الأوقاف تطلق اليوم مبادرة "صحح مفاهيمك" بمشاركة عدد من المحافظات

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م، المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، بالتزامن مع فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها قمة آرسنال ومان سيتي

تشهد اليوم الأحد ملاعب العالم عددا من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم قمة آرسنال ضد مانشستر سيتي في البريميرليج بالإضافة لمواجهات على مستوى الكرة الإفريقية والعربية.

مي كمال: زواجي من أحمد مكي مش سري وإعلان طلاقي على السوشيال لأن الموضوع زاد عن حده

خرجت خبيرة التجميل مي كمال الدين، عن صمتها لتكشف سر إعلان طلاقها من الفنان أحمد مكي، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من وقوعه.

ترامب: أستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام وخاب ظني في بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إنه يستحق الفوز بجائزة "نوبل" للسلام تقديرا لجهوده في إنهاء عدد من الحروب.

شقلبت حال المصريين، خبير اقتصادي يكشف قيمة ما سددته مصر من ديون خارجية خلال 10 سنوات

أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أنه منذ ارتفاع صوت الإصلاح الاقتصادي تغيرت حياة المواطن المصري اقتصاديا، حيث أثرت الديون وخدماتها في جميع مظاهر الرفاهية البسيطة جدا التي يحصل عليها المصريون.

سجل هدفين وصنع آخر، ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على دي سي يونايتد (فيديو)

قاد الأسطورة ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز مهم على حساب نظيره دي سي يونايتد بنتيجة "3-2"، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأحد، على ملعب "تشيس" ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

50 دولارا للرأس، قائد ميليشيا في غزة يعلن عن مكافأة لاغتيال عناصر حماس وإلقاء جثثهم للكلاب

عرض حسام الأسطل، الذي يقدم نفسه على أنه قائد لإحدى الميليشيات المسلحة المعادية لحركة " حماس" في قطاع غزة، مكافأة مالية، لتشجيع الأهالي على اغتيال عناصر الحركة.

من رجل أعمال مصري، اتهام جديد ضد مروة يسري وصدور قرار بحبسها

استدعت النيابة العامة مروة يسري الشهيرة ببنت مبارك من محبسها واستمعت لها في الاتهام الموجه لها من أحمد وهبة، رجل أعمال مصري مقيم بدولة الإمارات وصاحب وكالة ذا كونتراكتورز الذي يتهمها فيه بالتنمر عليه أيضا وادعاءات كيدية بهدف تشويه سمعته.

فيتنام تفوز بلقب "إنترفيجن 2025" وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث

أعلن إيجور ماتفيينكو عضو لجنة التحكيم الروسي في مسابقة إنترفيجن الموسيقية الدولية، أن الفيتنامي دوك فوك فاز بالمركز الأول في نهائي هذه المسابقة التي جرت في موسكو مساء 20 سبتمبر.

اليوم، رئيس وزراء بريطانيا يعترف رسميا بدولة فلسطين

قال موقع سكاي نيوز الإخباري، إن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر سيعلن اعتراف بلاده بـدولة فلسطين في يوم 21 سبتمبر.

راحوا فين حبايب الدار، هنا عاشت أسرة ضحية مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

رصدت “فيتو” المنزل الذي عاش بداخل ضحايا مذبحة نبروه ووالدهم الذي تحول إلى قاتل قبل أن ينهي حياته تحت عجلات قطار حيث تحول البيت الآمن إلى مكان موحش وكابوس بعد الواقعة وخروج 3 أطفال أبرياء منه جثث محمولة على الأكتاف في مشهد تقشعر له الأبدان، وسط ذهول أهالي المنطقة.

ترامب يهدد أفغانستان: إذا لم تعد قاعدة "باجرام" إلى أمريكا ستحدث أمور سيئة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن أفغانستان ستواجه "أمورًا سيئة" إذا لم تُعد السيطرة على قاعدة باجرام الجوية إلى الولايات المتحدة.

