الأحد 21 سبتمبر 2025
اقتصاد

شقلبت حال المصريين، خبير اقتصادي يكشف قيمة ما سددته مصر من ديون خارجية خلال 10 سنوات

أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أنه منذ ارتفاع صوت الإصلاح الاقتصادي تغيرت حياة المواطن المصري اقتصاديا، حيث أثرت الديون وخدماتها في جميع مظاهر الرفاهية البسيطة جدا التي يحصل عليها المصريون.

حجم سداد ديون مصر الخارجية 

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، بداية من 2014 حتى 2024، سددت ديون خارجية بقيمة 103 مليارات دولار، وهم عبارة عن 28 مليار دولار فوائد، و74 مليار أقساط.

وأكد، أن فوائد الدين تأكل أي تنمية، وأي تحسن للاقتصاد، بل تساهم في رفع نسب التضخم، مما يجعل الديون عبارة عن حل مؤقت وليس حل دائم.

نجيب ساويرس يضع روشتة لحل أزمة ديون مصر

مدبولي: لدينا برنامج ناجح في مبادلة الديون مع ألمانيا، ونعمل على خفض أسعار السلع الرئيسية

الحلول الدائمة للأزمات الاقتصادية 

وعن الحلول الدائمة للأزمات الاقتصادية، أوضح، أن الحل الدائم يجب أن يكون عبارة عن استثمارات مباشرة والتركيز على الصناعة، والتجارة، وزيادة معدلات التصدير، مما يوفر فرص عمل للشباب، ويؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ويبث في الاقتصاد المصري اقتصاد مباشر وليس اقتصادا ريعيا.

الاصلاح الاقتصادى الديون ديون مصر الخارجية فوائد الدين الاقتصاد المصري الحلول الدائمة للأزمات الاقتصادية

