الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليوم، رئيس وزراء بريطانيا يعترف رسميا بدولة فلسطين

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، فيتو

قال موقع سكاي نيوز الإخباري، إن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر سيعلن اعتراف بلاده بـدولة فلسطين في يوم 21 سبتمبر.
 

وأضاف الموقع: "ومن المفترض أن بريطانيا ستعترف رسميا بفلسطين كدولة".

ووفقا للموقع، صرح رئيس الوزراء البريطاني في يوليو الماضي، بأن حكومته ستتخذ الخطوة المناسبة إذا لم تنفذ إسرائيل عددا من الشروط.

وحينذاك دعا ستارمر حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوات مهمة لإنهاء القتال في قطاع غزة، والموافقة على وقف إطلاق النار وتنفيذ عدد من الخطوات الأخرى لحل الصراع.

وبحسب الموقع، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية، هذا التصريح وزعم نتنياهو إن "ستامر يشجع إرهاب حماس ويعاقب ضحاياه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موقع سكاي نيوز الإخباري رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بنيامين نتنياهو حكومة اسرائيل وزارة الخارجية الإسرائيلية حماس

الأكثر قراءة

فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الدوري الإسباني

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

يستمر 4 ساعات و24 دقيقة، كسوف جزئي للشمس اليوم

شقلبت حال المصريين، خبير اقتصادي يكشف قيمة ما سددته مصر من ديون خارجية خلال 10 سنوات

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

مارسيليا ضد سان جيرمان، مصير غامض لـ كلاسيكو الدوري الفرنسي لسبب خارج عن الإرادة

خدمات

المزيد

بعد جدل انتقاصه، موعد انتهاء العطلة البرلمانية واستئناف المهام التشريعية والرقابية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads