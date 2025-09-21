اليوم، رئيس وزراء بريطانيا يعترف رسميا بدولة فلسطين

قال موقع سكاي نيوز الإخباري، إن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر سيعلن اعتراف بلاده بـدولة فلسطين في يوم 21 سبتمبر.



وأضاف الموقع: "ومن المفترض أن بريطانيا ستعترف رسميا بفلسطين كدولة".

ووفقا للموقع، صرح رئيس الوزراء البريطاني في يوليو الماضي، بأن حكومته ستتخذ الخطوة المناسبة إذا لم تنفذ إسرائيل عددا من الشروط.

وحينذاك دعا ستارمر حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوات مهمة لإنهاء القتال في قطاع غزة، والموافقة على وقف إطلاق النار وتنفيذ عدد من الخطوات الأخرى لحل الصراع.

وبحسب الموقع، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية، هذا التصريح وزعم نتنياهو إن "ستامر يشجع إرهاب حماس ويعاقب ضحاياه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.