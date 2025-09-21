مي كمال: زواجي من أحمد مكي مش سري وإعلان طلاقي على السوشيال لأن الموضوع زاد عن حده

خرجت خبيرة التجميل مي كمال الدين، عن صمتها لتكشف سر إعلان طلاقها من الفنان أحمد مكي، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من وقوعه.

وقالت مي كمال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه أحمد سالم: “أنا صعب أكون بستخدم السوشيال ميديا، بس الفكرة إن أنا حابة أوضح لأن الموضوع زاد عن حده، والموضوع هيمس أحمد أوي، وأنا يهمني أحمد أكتر ما يهمني نفسي، لأن أنا مش شخص مشهور”.

وأضافت: "الموضوع باختصار، كنت أعرف أحمد من زمان جدا والموضوع اتحول بطريقة محترمة، وماشوفتش منه حاجة وحشة، بس الثقافة المصرية صعبة في التعامل، أنا بحاول أتعامل معها بقالي فترة وخصوصا بعد وفاة والدته، الله أعلم هل دول أعداء، هل دول بيحبوه زيادة عن اللازم بس الحب دا اتقلب ضده، فكنت حابة إني أوضح"، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه أحمد سالم.

وتابعت مي كمال الدين: "اللي كان بيني وبين أحمد مكنش سري ولا حاجة، بس في حاجة اسمها خصوصية، جاير في ناس كتير أوي مش فاهمين يعني إيه خصوصية، لكن لما الموضوع زاد حبيت أوضح، الراجل دا لا أذاني ولا شوفت منه حاجة، دا "أغلى من الياقوت" في حياتي، سواء انفصلت عنه أو كملت معه، ولكن لانفصال وقع، لكنه سيظل أغلى من الياقوت، في حاجات كتير حبيت أوضحها، ومكنتش أحب إن أنا أكتب إن أنا انفصلت عن أحمد ومن فترة طويلة، أولا حفاظا على حياته هو الأول، ثانيا حفاظا على حياتي لأن أنا ماشوفتش منه حاجة وحشة، خصوصا أن هو ظهوره ووجوده في حياتي أضاف ليا أوي".

واستطردت: “زواجنا استمر لمدة طويلة تصل لـ3 سنوات، واللي أفسدوا الزيجة مش من الوسط الفني، ولا عيلته، الناس اللي شغالين معه أنا مش عايشة في مصر، لكن من الناس المقربين له، اللي شغالين معه، وأسرته مكنتش موجودة لأن أغلبهم عايشين برا مصر وانا بحترمهم جدا، الفكرة كانت أن الناس عارفة لكن في مصر مش عارفين أنا مين وأنا مكنتش فاهمة أنتم شايفني ايه، وبقيت اتهام واتشتم على انستجرام الخاص بي لو كتبت حاجة عن أحمد أو دافعت عنه كفنان، الاقي كلام مش حلو وناس بتخش في تفاصيل حياتي بطريقة صعبة جدا”.

وواصلت: “أحمد مكي من النوع اللي مابيحبش السوشيال ميديا، وعارفة ان الموضوع دا أكيد أكيد هيضايقه، بس أنا طبعا بعتذر له، لكن أنا حقي طالما احنا الاتنين كنا مشتركين فيها، دي حاجة فيها شراكة، أنا كنت بعلن عن اللي بينا بطريقة لطيفة بنجاحه باهتمامي الزائد أنا مش من النوع اللي بهتم بأي ممثل”.

وأردفت: “زواجنا لم يكن سري هو بس كان خصوصية، وأغلب الناس شافونا مع بعض في مصر، وعلاقتنا بعد الانفصال مش قطيعة لكن فيه مودة ورحمة، ولا هقبل عليه إن اسمع عنه كلام وحش، وان عنده وسواس حسد وله علاقة بأشخاص، رغم أن احنا الانفصال من بعد وفاة زوجته، والسبب ناس شغالة عنده وقعوا بيننا، واللي بتمناه انه يبعدهم عن أحمد، هم ناس وحشة، الشخص دا تعب كتير في حياته ومسالم جدا”.

واختتمت مي كمال المداخلة، قائلة: "أتمنى أشوف أحمد في أفضل حال سواء معايا أو مع غيري".

وكانت طبيبة التجميل مي كمال الدين، أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زعمها أنها كانت على علاقة بالفنان أحمد مكي ولكن هذه العلاقة انتهت بالانفصال رغم الحب الكبير الذي جمع بينهما والدعم المتبادل الذي استمر لسنوات وهو ما جعلها تتصدر التريند.

وكتبت مي كمال الدين عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام: “أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي، ومش هحب بعده، وبعلن انفصالي للمرة المليون، ربنا يوفقة في حياته”.

وتحدثت الطبيبة عن تفاصيل العلاقة والدور الكبير الذي لعبه مكي في حياتها، مشيرة إلى أن تدخل البعض كان سببًا في الانفصال.

وأضافت: “حابة أوضح كام نقطة أنا دكتورة تجميل مش خبيرة تجميل، حصلت على الدكتوراه بفضل الله وأمي، والداعم القوي ليا كان أحمد”.



كما تابعت: “أنا معنديش وسواس حسد زي ما قريت كده عني أنا كنت أكتر حاجة بحاول أقدمها له إني أدعيله، وربنا ألهمني أول مرة لمست الكعبة في حياتي دعيت له، لأنه كان سبب رئيسي في تحول حياتي للأفضل، أول عمرة ليا كانت بفضل الله ودعمه القوي ليا، ووقفته جنبي في تعبي أكتر من مرة”.

ووجهت رسالة خاصة إلى مكي قائلة: “أحمد مكي مش أي شخص بالنسبة لي، ده توأم روحي وابني، أحمد … شكرا إنك كنت بحياتي، وإن الله جمعنا ببعض في يوم من الأيام، أنا راضية بقضاء الله وقدره، ومش هقدر أعاند إرادة الله، لكن عمري ما هسامح من كان سبب في خسارتنا لبعض، ولا أملك غير حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب يصرفهم عنه وينور بصيرته، أنا بتمنى له حياة أجمل، وربنا يرزقه بالصحبة الصالحة والعوض الجميل والزوجة الصالحة، لأنه يستاهل كل خير”.

