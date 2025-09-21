وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد ٢١ سبتمبر إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة.



يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، ويشارك في عدد من الأحداث الجانبية والفعاليات رفيعة المستوى، كما يلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

