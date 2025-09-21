الأحد 21 سبتمبر 2025
أخبار مصر

يستمر 4 ساعات و24 دقيقة، كسوف جزئي للشمس اليوم

كسوف الشمس، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية عن أن العالم سيشهد كسوف جزئي للشمس اليوم  الأحد 21 سبتمبر، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريا، ويمكن رؤيته من " نيوزيلندا، المحيط الهادى، القارة القطبية الجنوبية".

وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه عند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 85.5% من قرص الشمس.

وسوف يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و24 دقيقة ولا يمكن رؤيته في مصر، ويكون الكسوف الجزئي للشمس التالي في 14 يناير 2029 م.

خسوف القمر، تحول القمر إلى لون الدم بسماء مصر (صور)

هل خسوف القمر له علاقة بالكوارث والحروب؟ أمين الفتوى يوضح

ويكون الكوكب العملاق زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في أقرب نقطة له من الأرض في ذلك اليوم، حيث يكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس فيظل مرئيا طوال الليل، ويكون أكثر إشراقا ولمعانا من أي وقت آخر في السنة، وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره.. يمكن رؤية كوكب زحل بالعين المجردة السليمة كنقطة لامعة تميل إلى اللون الأصفر، ولكن باستخدام تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقات زحل الرائعة والمميزة مع بعض أقمار كوكب زحل أيضا.

قمر الحفش، معلومات لا تعرفها عن "بدر صفر"

