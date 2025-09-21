الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيتنام تفوز بلقب "إنترفيجن 2025" وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث

فيتنام تفوز بلقب
فيتنام تفوز بلقب "إنترفيجن 2025"، فيتو

أعلن إيجور ماتفيينكو عضو لجنة التحكيم الروسي في مسابقة إنترفيجن الموسيقية الدولية، أن  الفيتنامي دوك فوك فاز بالمركز الأول في نهائي هذه المسابقة التي جرت في موسكو مساء 20 سبتمبر.


وحصلت قرجيزستان وقطر على المركزين الثاني والثالث على التوالي، في المسابقة.

ووفقا للنتيجة المعلنة، حصلت فيتنام على 422 نقطة، وقرغيزستان على 373،  وقطر - 369".

تجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما تتيح "إنترفيجن" للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 3 فبراير 2025 مرسوما بتنظيم المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن-2025" في موسكو ومنطقة موسكو في 20 سبتمبر 2025.

وقد تم تعيين نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشنكو رئيسا للجنة التنظيم.

أعلن منظمو المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" التي تجري هذا العام في العاصمة الروسية موسكو، أن المملكة العربية السعودية ستنظم النسخة المقبلة من المسابقة.

و"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيجور ماتفيينكو عضو لجنة التحكيم الروسي في مسابقة إنترفيجن الموسيقية مسابقة إنترفيجن الموسيقية الدولية الفيتنامي دوك فوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشنكو المسابقة الموسيقية الدولية إنترفيجن العاصمة الروسية موسكو

الأكثر قراءة

فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الدوري الإسباني

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

يستمر 4 ساعات و24 دقيقة، كسوف جزئي للشمس اليوم

شقلبت حال المصريين، خبير اقتصادي يكشف قيمة ما سددته مصر من ديون خارجية خلال 10 سنوات

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

مارسيليا ضد سان جيرمان، مصير غامض لـ كلاسيكو الدوري الفرنسي لسبب خارج عن الإرادة

خدمات

المزيد

بعد جدل انتقاصه، موعد انتهاء العطلة البرلمانية واستئناف المهام التشريعية والرقابية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads