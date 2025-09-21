فيتنام تفوز بلقب "إنترفيجن 2025" وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث

أعلن إيجور ماتفيينكو عضو لجنة التحكيم الروسي في مسابقة إنترفيجن الموسيقية الدولية، أن الفيتنامي دوك فوك فاز بالمركز الأول في نهائي هذه المسابقة التي جرت في موسكو مساء 20 سبتمبر.



وحصلت قرجيزستان وقطر على المركزين الثاني والثالث على التوالي، في المسابقة.

ووفقا للنتيجة المعلنة، حصلت فيتنام على 422 نقطة، وقرغيزستان على 373، وقطر - 369".

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 3 فبراير 2025 مرسوما بتنظيم المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن-2025" في موسكو ومنطقة موسكو في 20 سبتمبر 2025.

وقد تم تعيين نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشنكو رئيسا للجنة التنظيم.

أعلن منظمو المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" التي تجري هذا العام في العاصمة الروسية موسكو، أن المملكة العربية السعودية ستنظم النسخة المقبلة من المسابقة.

و"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.

