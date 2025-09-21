الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

من رجل أعمال مصري، اتهام جديد ضد مروة يسري وصدور قرار بحبسها

بنت مبارك المزعومة،
بنت مبارك المزعومة، فيتو

استدعت النيابة العامة مروة يسري الشهيرة ببنت مبارك من محبسها واستمعت لها في الاتهام الموجه لها من أحمد وهبة، رجل أعمال مصري مقيم بدولة الإمارات وصاحب وكالة ذا كونتراكتورز الذي يتهمها فيه بالتنمر عليه أيضا وادعاءات كيدية بهدف تشويه سمعته.

 

كما استمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال الشاكي أحمد وهبة، رجل أعمال مصري مقيم بدولة الإمارات وصاحب وكالة ذا كونتراكتورز في  البلاغ المقدم منه ضد مروة يسري صاحبة حساب “بنت مبارك” والذي حمل رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، وقررت حبس المتهمة  4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، حددت جلسة 28 سبتمبر الجاري، للاستئناف على حكم حبس مروة يسري الشهيرة بـ ابنة مبارك، على قرار حبسها لمدة سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.
 

القبض على سائق سيارة نقل بتهمة اختطاف شخص وحبسه بصندوق السيارة

عصابة "الست غالية" للموبايلات، ضحايا يروون تفاصيل عملية النصب عليهم في 100 مليون جنيه

من دمغها إلى صهرها، اعترافات المتهمين الثالث والرابع في قضية "إسورة المتحف المصري"

القبض على المتهم بذبح جاره غدرا في الكوم الأخضر

قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الملكية

النيابة العامة تعاين عقار باب الشعرية المنهار (صور)

أب يسلم نجله للشرطة بعد اتهامه بالتسبب في وفاة سيدة مسنة بدار السلام

فحص فيديو تعدي سائق توك توك على المارة أمام مدرسة بنات في الهرم

نقل مصابي حادث التصادم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي إلى المستشفى وإعادة حركة المرور أمام السيارات

كلب مسعور يعقر 16 طفلا بالعمرانية ونقلهم إلى المستشفى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدولة الإمارات مروة يسري محكمة جنح مستأنف الاقتصادية

الأكثر قراءة

فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الدوري الإسباني

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

فولهام يهزم برينتفورد 3-1 في الدوري الإنجليزي

قبل ساعات من بدء فصل الخريف، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد

ردا على "فيتو"، رئيس جامعة حلوان يكشف الوضع المادي للجامعة وحقيقة إنشاء فرع دولي خارج مصر

مدرب إشبيلية السابق يصدم محمد صلاح بشأن حصد الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بتحقيق الثراء والاستقرار

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads