من رجل أعمال مصري، اتهام جديد ضد مروة يسري وصدور قرار بحبسها

استدعت النيابة العامة مروة يسري الشهيرة ببنت مبارك من محبسها واستمعت لها في الاتهام الموجه لها من أحمد وهبة، رجل أعمال مصري مقيم بدولة الإمارات وصاحب وكالة ذا كونتراكتورز الذي يتهمها فيه بالتنمر عليه أيضا وادعاءات كيدية بهدف تشويه سمعته.

كما استمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال الشاكي أحمد وهبة، رجل أعمال مصري مقيم بدولة الإمارات وصاحب وكالة ذا كونتراكتورز في البلاغ المقدم منه ضد مروة يسري صاحبة حساب “بنت مبارك” والذي حمل رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، حددت جلسة 28 سبتمبر الجاري، للاستئناف على حكم حبس مروة يسري الشهيرة بـ ابنة مبارك، على قرار حبسها لمدة سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.



