شعبة الخضراوات عن جنون أسعار الطماطم: هترتفع تاني حتى هذا الموعد

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الطماطم ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، مع بداية الشهر الجاري، لتواصل رحلة صعودها في الأسواق لتصل لـ 12 جنيهًا في سوق الجملة، ووصلت لـ 20 جنيهًا في بعض أسواق التجزئة؛ فما هي أسباب ارتفاع سعر الطماطم ومتى تنخفض أسعارها؟

أسعار الطماطم واصلت ارتفاع سعرها خلال الشهر الجاري

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن أسعار الطماطم واصلت ارتفاع سعرها خلال الشهر الجاري.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة

أسباب ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق

وأرجع «النجيب» في حديثه لـ «فيتو» ارتفاع أسعار الطماطم إلى قلة الكميات المطروحة في الأسواق، خاصة وأننا في مرحلة تغيير عروات، حيث تستعد الأسواق لطرح محاصيل العروة الجديدة، مع انتهاء محاصيل العروة الصيفية.

موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

وعن موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، أوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة أن الأسواق ستبدأ في استقبال محاصيل العروة الشتوية مع نهاية أكتوبر المقبل، وحتى هذا الموعد فإن أسعار الطماطم ستشهد حالة من عدم الاستقرار.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم

أسعار الخضراوات يحددها آليات العرض وطلبات الشراء

وأضاف أنه لا يمكن توقع نسبة الزيادة أو أعلى سعر ستصل له الطماطم خلال الفترة المقبلة، لأن أسعار الخضراوات يحددها آليات العرض وطلبات الشراء.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على محصول الطماطم

وأشار «النجيب» إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية أثر سلبًا على عدد من المحاصيل وخاصة الطماطم.

كميات الطماطم المطروحة تكفي احتياجات المواطنين

وقال «النجيب» إنه لا داعي للقلق، لأن كميات الطماطم المطروحة في الأسواق تكفي احتياجات المواطنين، حتى طرح محصول العروة الشتوية.

أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور

يشار إلى أن تراوحت أسعار الطماطم بين 7 جنيهات و12 جنيهًا في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة وفقًا لأخر تحديث للسوق اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025.

