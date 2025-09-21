سجل هدفين وصنع آخر، ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على دي سي يونايتد (فيديو)

قاد الأسطورة ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز مهم على حساب نظيره دي سي يونايتد بنتيجة "3-2"، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأحد، على ملعب "تشيس" ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وسجل إنتر ميامي هدف اللقاء الأول في الدقيقة الـ35 بالشوط الأول، عن طريق مهاجمه تاديو أليندي، بعد تمريرة رائعة جدًّا من ميسي.



وعدل فريق دي سي يونايتد النتيجة في الدقيقة الـ52 بالشوط الثاني، عن طريق لاعبه كريستيان بنتيكي.

وفي الدقيقة الـ66 بالشوط الثاني، سجل إنتر ميامي هدف التقدم، عن طريق ميسي، بعد تمريرة من جوردي ألبا.

جميع ماقدمه الأسطورة ليونيل ميسي ضد دي سي يونايتد 🐐🎥 pic.twitter.com/beSM6hkWH6 — Messi World (@M10GOAT) September 21, 2025



وتمكن ميسي من تسجيل ثاني أهدافه وثالث أهداف إنتر ميامي خلال اللقاء، عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة الـ85.

وسجل دي سي يونايتد، هدفه الثاني في الدقيقة السابعة بالوقت بدل الضائع بنهاية المباراة، لينتهي اللقاء بفوز رفاق ميسي بنتيجة 3-2.



ونال ميسي جائزة رجل المباراة بعد أن سجل هدفين، وصنع آخر، وتسبب في فوز فريقه، كما منحته منصة "سوفا سكور"، المتخصصة في الإحصائيات تقييمًا بنسبة "10/10"، حيث خاض الـ90 دقيقة، وقام بـ4 تسديدات على المرمى، ووصلت دقة تسديداته إلى 69%.



