بيان من هيئة الاستعلامات للرد على تواجد القوات المسلحة في سيناء

علم مصر، فيتو
علم مصر، فيتو

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.

 

الهيئة العامة للاستعلامات ترد على جدل وجود القوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء

وأكدت الهيئة أن القوات الموجود بسيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تمامًا على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقًا.

 

كما أكدت مصر رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

