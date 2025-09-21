الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام وخاب ظني في بوتين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إنه يستحق الفوز بجائزة "نوبل" للسلام تقديرا لجهوده في إنهاء عدد من الحروب.

وفي كلمته بفرجينيا بحفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد "أميركان كورنر ستون"، قال ترامب: "عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان وأرمينيا وأذربيجان وكوسوفو وصربيا وإسرائيل وإيران".

وأضاف: "اعتقدت أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون الأسهل بفضل علاقتي الجيدة بالرئيس بوتين لكن خاب ظني فيه".

وتابع قائلا: "سنحل الموضوع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أو بآخر".

وشدد على أنه يستحق أن يحظى "بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعملي في إنهاء عدد من الحروب حول العالم".

وتطرق ترامب لملفات دولية متعددة حيث قال: "قضينا على أحلام إيران النووية من خلال تدمير اليورانيوم المخصب لديها".

كذلك أكد ترامب أنه "لن تتكرر أي أحداث محرجة في أفغانستان متعلقة بنا كتلك التي حدثت في الرئاسة السابقة".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال ترامب: "المحطة التالية في مكافحة الجريمة هي شيكاغو"، مضيفا: "نحن لا نحب الجريمة لكن الديمقراطيين يحبونها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام معهد أميركان كورنر ستون الهند وباكستان الحرب بين روسيا واوكرانيا الرئيس بوتين أحلام إيران النووية اليورانيوم المخصب

الأكثر قراءة

بعد معاناة 38 عاما، محافظ القليوبية يحضر اليوم أول طابور بسور متحرك بمدارس ورورة

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

بعد 30 عامًا من إطلاقه، ترامب يلغي مسح الأمن الغذائي في أمريكا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من السبب باسم ياخور أم المنتج المختطف؟.. تصوير "سعادة المجنون" السوري في لبنان يثير الجدل

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

راحوا فين حبايب الدار، هنا عاشت أسرة ضحية مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

خدمات

المزيد

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الكاكا تبدأ من 25 جنيهًا والموز بـ 70

ارتفاع طن اليوريا 2089 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads