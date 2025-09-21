اليوم، ختام التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

يختتم موقع تنسيق الجامعات، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اليوم الأحد، ومن المقرر إعلان النتائج غدا الإثنين.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت .

واستمر مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، في تلقي أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بداية من يوم السبت الموافق 23 /8 /2025، وحتى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14 /9 /2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

